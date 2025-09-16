Nam sinh từng gây sốt vì quá đẹp trai đã tốt nghiệp loại giỏi

Nguyễn Tùng Sơn, sinh viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, không chỉ có giao diện "nam thần", mà còn có điểm trung bình (GPA) 3,21, điểm rèn luyện 83, đạt loại giỏi. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nhận dạy thêm, làm MC và mẫu ảnh.

Ngày 15/9, nam sinh cho biết, mình vừa tốt nghiệp loại giỏi, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tùng Sơn cho hay, dự kiến sau khi tốt nghiệp sẽ đi dạy tại một trường học ở Hà Nội.

Nguyễn Tùng Sơn (Ảnh: NVCC).

Sau đó, Sơn tiếp tục học lên thạc sỹ và sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp phù hợp.

Nguyễn Tùng Sơn sinh ra và lớn lên ở Thanh Chương, Nghệ An, Sơn được truyền cảm hứng làm "anh giáo dạy văn" từ bố - một giáo viên tiểu học.

Năm 2018, Sơn đoạt giải Ba cuộc thi dân ca ví giặm huyện Thanh Chương cũ. Em đồng thời là Chủ nhiệm Ban Truyền thông - Phát thanh tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương, Nghệ An).

Năm học 2020-2021, Sơn đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh Nghệ An.

Năm lớp 12, Sơn là học sinh duy nhất của Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cùng lúc đạt hai giải học sinh giỏi tỉnh, gồm giải ba môn ngữ văn và giải khuyến khích môn lịch sử, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Không chỉ có giao diện "nam thần", Tùng Sơn còn tốt nghiệp loại giỏi (Ảnh; NVCC).

Cuối tháng 11/2024, Tùng Sơn đoạt ngôi Á vương cuộc thi "Sinh viên thanh lịch 2024".

Với phần trình diễn ấn tượng, cùng tiết mục "hầu đồng" xuất sắc trong buổi chung kết, Tùng Sơn giành được Á vương 1, trở thành một trong ba nam sinh giành được thành thích cao nhất cuộc thi này.

Với “giao diện” nam thần không kém sao Hàn, sau cuộc thi, Tùng Sơn bất ngờ nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, nam sinh cho biết, bình thường em chơi mạng xã hội và đạt lượng theo dõi nhất định nhưng chỉ sau một buổi trưa, lượng theo dõi các tài khoản mạng xã hội tăng lên đột biến, hình ảnh em tham gia cuộc thi được đăng ngập tràn cõi mạng.

“Em khá bất ngờ cộng với đôi chút lo lắng, không nghĩ mình được quan tâm nhiều đến vậy", Sơn nói.