Nam sinh lớp 5 ở TPHCM đạt điểm Toán cao nhất thế giới

Ngày 21/3, Sở GD&ĐT TPHCM và EMG Education tổ chức trao chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel năm 2025 cho học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 của UBND TPHCM được triển khai từ năm 2014, trải qua hơn một thập kỷ phát triển và từng bước khẳng định là một mô hình giáo dục tiên tiến, mang tính đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM (thứ 2 bên phải qua) trao chứng nhận cho em Trần Việt Hoàng, người đạt điểm Toán cao nhất thế giới của Pearson Edexcel của Hội đồng Khảo thí Anh quốc (Ảnh: Hoài Bình).

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng kết quả kỳ thi năm nay là minh chứng rõ nét cho năng lực học tập của học sinh thành phố. Nhiều năm qua đã có hàng nghìn em đạt thành tích cao ở các kỳ thi, chứng chỉ quốc tế, trong đó có những em thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Điều này cho thấy học sinh thành phố có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao tự tin và hiệu quả.

"Những kết quả này đồng thời khẳng định tính khả thi, hiệu quả của mô hình dạy học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh, gắn với định hướng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và phát triển giáo dục STEM song ngữ, phù hợp xu thế toàn cầu và góp phần hình thành các năng lực cốt lõi của thế kỷ 21", ông Hiếu bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thành tích của học sinh tại các kỳ thi quốc tế là kết quả nỗ lực của nhà trường, giáo viên và bản thân học sinh, đồng thời cho thấy định hướng đúng đắn của Đề án 5695 trong bối cảnh thực hiện các chủ trương lớn như Nghị quyết 71 và Kết luận 91 về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đánh giá đề án có tính thực tiễn và khả năng nhân rộng sau khi triển khai tại khu vực 1, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM kỳ vọng chương trình tiếp tục mở rộng sang khu vực 2 và 3, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh toàn thành phố.

Kỳ thi năm nay ghi nhận 11 học sinh Việt Nam đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, 15 học sinh được trao giải Excellence Awards, ghi nhận thành tích học tập toàn diện ở ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Em Trần Việt Hoàng cùng bố mẹ (Ảnh: Hoài Nam).

Trong số này, em Trần Việt Hoàng, hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, tham gia kỳ thi khi còn học lớp 5 tại Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì và đạt điểm Toán cao nhất thế giới.

Thành tích của Hoàng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có học sinh đứng đầu thế giới môn Toán ở cấp tiểu học trong kỳ thi này.

Theo học chương trình tiếng Anh tích hợp từ lớp 1 và được học với giáo viên nước ngoài từ sớm, Hoàng có khả năng sử dụng tiếng Anh tự tin, đồng thời có điều kiện tiếp cận kiến thức đa dạng, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

Về bài thi, Hoàng chia sẻ đề gồm hơn 30 câu hỏi trong thời gian 60 phút. Em hoàn thành bài trong khoảng 45 phút, sau đó kiểm tra lại 5 lần và tin rằng mình không sai sót câu nào. Vậy nên, kết quả đạt điểm cao nhất với em không quá bất ngờ.

Phương pháp học của Hoàng là “học đi đôi với hỏi”. Hàng ngày, Hoàng tập trung làm kỹ bài tập và khi gặp vấn đề khó, em chủ động hỏi lại thầy cô, bố mẹ khi chưa hiểu rõ.

Trần Thị Thiệp, mẹ của Hoàng, cho biết Hoàng bộc lộ niềm yêu thích với toán học từ khi mới 2 tuổi, đặc biệt hứng thú với các con số và hoạt động mang tính logic. Chị nhớ mãi khi còn nhỏ, mỗi lần đi ăn cùng bố mẹ, Hoàng sẽ ngồi xếp tăm để thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia.

Người mẹ chia sẻ cùng với việc chọn chương trình học tập phù hợp, gia đình theo sát để hình thành thói quen học tập từ những năm đầu tiểu học. Đến nay, Hoàng đã có thể tự học và chủ động tìm tòi kiến thức.

Không chỉ có thành tích cá nhân, kết quả chung của học sinh Việt Nam tại kỳ thi Pearson Edexcel 2025 cũng ở mức cao so với mặt bằng quốc tế. Ở cấp THPT iGCSE, 100% học sinh đạt từ mức Đạt trở lên ở cả ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Có đến 85% học sinh đạt mức điểm giỏi môn Toán (từ 7-9 theo thang điểm Pearson Edexcel, trong đó 9 là cao nhất), cao hơn đáng kể so với tỷ lệ toàn cầu là 55%. Trong đó, 30% học sinh đạt điểm tuyệt đối, vượt mức trung bình thế giới.

Ở môn Tiếng Anh iGCSE, 100% học sinh đạt mức Khá - Giỏi ở môn English Language A (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất), và 84% đạt mức Khá - Giỏi ở môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL).

Ngoài ra, 100% học sinh ở cả ba cấp học đều đạt từ mức Đạt trở lên ở môn Toán (thi hoàn toàn bằng tiếng Anh). Kết quả các môn Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học), cũng được thực hiện bằng tiếng Anh, ở cả ba cấp Tiểu học, THCS và THPT đều tương đương hoặc cao hơn so với mặt bằng chung toàn cầu.