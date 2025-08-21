Nam sinh “đưa” quê hương lên chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

Hành trình đến với “con tàu mơ ước”

Những ngày tháng 8, trong ngôi nhà nhỏ ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, nam sinh Lê Minh Hiếu tất bật chuẩn bị hành trang cho một hành trình đặc biệt trên chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Minh Hiếu mới tốt nghiệp lớp 12, Trường THPT Quảng Trị, là 1 trong 16 đại biểu của Việt Nam sẽ tham gia SSEAYP lần thứ 49.

Nam sinh Lê Minh Hiếu (Ảnh: Nhật Anh).

Chương trình này đưa các đại biểu trẻ vượt biển đến Nhật Bản và một số quốc gia thành viên ASEAN, với nhiều hoạt động diễn đàn, giao lưu văn hóa, gặp gỡ lãnh đạo và thanh niên quốc tế. Các đại biểu sẽ làm việc và trao đổi trong môi trường đa văn hóa suốt một tháng.

Theo Minh Hiếu, em biết đến SSEAYP qua mạng xã hội và ấn tượng với những diễn đàn, dự án cộng đồng, các cuộc giao lưu văn hóa và cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao. Năm 16 tuổi, Hiếu đã chuẩn bị kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức xã hội và kinh nghiệm hoạt động cộng đồng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành thành viên của SSEAYP.

Hiếu cho hay, điều kiện dự tuyển SSEAYP không đơn giản. Ngoài yêu cầu về độ tuổi và khả năng ngoại ngữ, ứng viên còn phải có thành tích nổi bật trong các hoạt động đoàn - hội, sở hữu một dự án cộng đồng hoặc bài luận, thuyết trình, thể hiện khả năng đóng góp vào việc thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam, Nhật Bản và các nước ASEAN.

Ngày 18/5, khi vừa tròn 18, Hiếu chính thức nộp hồ sơ và đã vượt qua vòng xét chọn khắt khe. Bài luận của nam sinh gây ấn tượng khi đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ 3D để quảng bá di sản Quảng Trị theo hướng hiện đại và gần gũi.

Vòng phỏng vấn và thi tài năng của chương trình diễn ra tại TPHCM càng thử thách hơn khi toàn bộ diễn ra bằng tiếng Anh. Hiếu dành nhiều tuần nghiên cứu thời sự, môi trường, chính trị khu vực để sẵn sàng xử lý tình huống. Với vốn tiếng Anh sẵn có, Hiếu thuyết trình một cách xuất sắc.

Hiếu là người đồng sáng chế xe lăn tự hành hỗ trợ người mắc bệnh xơ cứng teo cơ (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh đó, Hiếu còn lập trình một ứng dụng tạo hợp âm cho các ca khúc Việt Nam, kết hợp hình ảnh 3D lá cờ đỏ sao vàng cùng danh thắng quê hương. Ý tưởng độc đáo giúp cậu ghi điểm tuyệt đối và giành suất chính thức tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản.

“Em đã mơ về SSEAYP từ lớp 10 và dành 3 năm rèn luyện để chờ cơ hội. Khi nhận được thông báo bản thân là 1 trong 16 đại biểu của Việt Nam tham dự, em vô cùng vui mừng và xúc động”, Hiếu chia sẻ.

Đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Để lên chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản, Hiếu đã chuẩn bị nhiều món quà nhỏ mang đậm dấu ấn quê hương như móc khóa, mũ tai bèo in cờ Việt Nam và các biểu tượng di tích lịch sử để tặng bạn bè quốc tế.

Hiếu còn dự định sử dụng công nghệ AI tái hiện hình ảnh 3D kết hợp âm nhạc nhằm giới thiệu các địa danh, những câu chuyện lịch sử hào hùng ở Quảng Trị và đất nước Việt Nam.

Lê Minh Hiếu (bên trái) là nam sinh năng nổ trong công tác đoàn, tình nguyện, các dự án sáng tạo khoa học và giao lưu quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Em sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các di tích lịch sử của Quảng Trị như Thành Cổ, Cầu Hiền Lương, sông Thạch Hãn... Dùng hình ảnh 3D kết hợp âm nhạc để quảng bá quê hương, đất nước. Qua đó em mong rằng, bạn bè quốc tế sẽ hiểu hơn về lịch sử và con người Việt Nam”, Hiếu tâm sự.

Với Hiếu, SSEAYP không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là cơ hội để học hỏi, kết nối và truyền cảm hứng. Em hy vọng sau khi trở về có thể phát triển nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục và sáng tạo khoa học dành cho thanh thiếu niên quê nhà.

Với những nỗ lực của mình, Lê Minh Hiếu nhận được nhiều giải thưởng, Bằng khen, Giấy khen (Ảnh: Nhật Anh).

Không chỉ xuất sắc trở thành đại biểu tham dự SSEAYP, Lê Minh Hiếu còn được biết đến là nam sinh năng nổ trong công tác đoàn, tình nguyện, các dự án sáng tạo khoa học và giao lưu quốc tế. Thành tích của Hiếu khiến thầy cô và bạn bè tự hào.

Hiếu cùng bạn học từng xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia với dự án “Xe lăn tự hành hỗ trợ người mắc bệnh xơ cứng teo cơ”.

Dự án này còn được chọn tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF tại Mỹ và đoạt giải 4. Thành công này giúp Hiếu được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học.

“Hiếu học giỏi, sáng tạo nhưng rất khiêm tốn và giàu tinh thần cống hiến. Em xứng đáng là gương mặt tiêu biểu đại diện cho thanh niên Quảng Trị. Tôi tin Hiếu sẽ là cầu nối đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, cô Lương Thị Ngọc Diệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Hiếu tự hào nói.