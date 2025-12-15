Nam sinh Bách khoa “cuỗm huy chương” của đàn anh, tốt nghiệp đầy bất ngờ

Được xướng tên trong danh sách các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc với mức điểm trung bình học tập (GPA) 3.8 cùng danh hiệu thủ khoa đầu ngành Kỹ thuật cơ khí (Vật liệu Polymer và Composite), Trần Nguyễn Minh Nhật (SN 2003) không giấu nổi sự bất ngờ. Đặc biệt, khi Nhật còn nhận được huy chương - một phần thưởng dành cho thủ khoa ngành của trường.

“Mình học cùng các anh chị khóa trên nhiều môn chuyên ngành nên cũng đoán được mức điểm của bản thân thuộc nhóm cao. Tuy vậy, vì là trường hợp học vượt nên mình không nghĩ mình sẽ “cuỗm mất” huy chương của các anh chị”, Nhật chia sẻ.

Hình ảnh Minh Nhật rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: NVCC).

Nhật cho biết đã cụ thể hóa kế hoạch từ sớm và luôn giữ bản thân trong tinh thần học thật, hiểu thật chứ không học nhanh, học vẹt để qua môn cho kịp tiến độ.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu bước vào đại học, nam sinh đã xác định mục tiêu học vượt để rút ngắn thời gian tốt nghiệp trước 1 năm thay vì 5 năm như chương trình PFIEV chuẩn (Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam).

“May mắn là mình gặp nhiều yếu tố thuận lợi nên luôn giữ được tiến độ đúng như kế hoạch đã đặt ra”, Nhật nói.

Ngoài ra, Nhật cho rằng đam mê, tự học chính là yếu tố giúp mình học nhanh, hiểu sâu và vận dụng tốt kiến thức. Với Nhật, khi thực sự yêu thích một lĩnh vực, việc tự học, tìm tòi và mở rộng kiến thức phải đến từ sự chủ động, không mang tính gượng ép.

“Đây là chuyên ngành mình thực sự thấy thích và đam mê nên mình không cảm thấy chán khi tập trung học tập và nghiên cứu, nhờ đó mình giữ vững được tinh thần kỷ luật học thuật”, cậu chia sẻ thêm.

Đặc biệt, tân kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí còn áp dụng phương pháp học chéo với bạn bè: “Mình sẽ giúp bạn mình "lấy gốc" hóa học, bạn mình sẽ giúp lại mình "lấy gốc" vật lý”.

Với Nhật, cách học này giúp cậu tiết kiệm được nhiều thời gian và có thể theo kịp nhiều môn cùng lúc.

Ngoài học tập, Minh Nhật còn là thành viên nòng cốt của CLB Gia sư Bách Khoa (Ảnh: NVCC).

Không chỉ tốt nghiệp sớm 1 năm, nam sinh còn hoàn thành 2 bài nghiên cứu khoa học, 7 kỳ giành học bổng khuyến khích học tập; 2 học bổng đến từ tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên, Nhật không chỉ chú tâm cho các học phần trên lớp mà còn dành thời gian để hoàn thành các công việc tại công ty thực tập, thực hiện dự án ở câu lạc bộ (CLB) gia sư mà cậu tham gia.

Tuy có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khá tốt, song, Minh Nhật cũng thừa nhận bản thân nhiều lần cảm thấy quá tải và đã phải “hy sinh” khá nhiều thời gian ngủ nghỉ khi khối lượng công việc quá lớn.

Với nam thủ khoa, thành công không phải hành trình đơn độc, mà còn đến từ sự đồng hành và hỗ trợ của nhiều người xung quanh (Ảnh: NVCC).

Sắp tới, Minh Nhật dự kiến tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ, đồng thời, duy trì nghiên cứu về polymer bán dẫn hữu cơ và polymer tự lành.

Mục tiêu của Nhật là tạo ra những loại vật liệu mới có ứng dụng thực tiễn, đồng thời hướng đến các công bố khoa học quốc tế và cơ hội giao lưu học thuật, nghiên cứu ở nước ngoài.

Tuyết Lưu