Món quà bất ngờ của Phó Bí thư Đảng ủy xã trong lễ khai giảng

Thông tin về món quà đặc biệt của ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bích Hào (Nghệ An) dành tặng một nam sinh trong lễ khai giảng được ông Trần Đình Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bích Hào đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Theo ông Thơ, sáng 5/9, khi lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thanh Tùng (xã Bích Hào) kết thúc, đoàn đại biểu xã Bích Hào dự khai giảng ở ngôi trường này cũng chuẩn bị về trụ sở tiếp tục công việc hằng ngày.

“Khi ấy, tôi thấy anh Khánh tháo thắt lưng của mình tặng một nam sinh. Tôi nhận ra, cháu này lúc nãy vừa lên nhận quà khuyến học. Các cháu khác đều sơ vin nhưng cháu này áo vẫn bỏ ngoài quần nhưng chiếc áo hơi ngắn, nên khi cháu đưa tay lên, lộ lưng quần rộng được néo sợi dây ở đai để... chống tụt. Khi trao quà khai giảng xong, anh Khánh có hỏi cô giáo ngồi phía sau về hoàn cảnh cháu”, ông Thơ chia sẻ.

Đại diện Đảng ủy, UBND xã Bích Hào chúc mừng Trường THCS Thanh Tùng bước vào năm học mới (Ảnh: Đức Hiền).

Được biết, nam sinh nói trên học lớp 8, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chiếc quần đồng phục của cháu quá rộng, chưa kịp sửa, cũng không có thắt lưng nên cháu dùng dây buộc lưng quần lại.

Bài viết sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người dân cho rằng món quà không lớn nhưng thể hiện sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế của Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Khánh nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Khánh được phân công công tác tại xã Bích Hào, đơn vị hành chính hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân (huyện Thanh Chương cũ).

Khi được hỏi về món quà đặc biệt này, ông Nguyễn Xuân Khánh xua tay “việc nhỏ thôi, không có gì đáng nói cả”.

Theo ông Khánh, ông đang tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh nam sinh này để có kế hoạch hỗ trợ cháu trong quá trình học tập.

Trước thềm năm học mới này, ông Nguyễn Xuân Khánh cũng đã kết nối một số doanh nghiệp tại Hà Nội trao hơn 200 phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường học trên địa bàn xã.