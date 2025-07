Môi trường giáo dục đa văn hóa, tiện nghi tại Trường Quốc tế TAS

Đối với các chuyên gia nước ngoài và các gia đình tại TPHCM đang tìm kiếm một ngôi trường đáng tin cậy, TAS không chỉ mang đến thành tích học thuật nổi bật mà còn tạo dựng sự tin tưởng và minh bạch trong hành trình phát triển của từng học sinh.

Học sinh phát huy tiềm năng tại môi trường học tập đầy cảm hứng tại TAS.

Tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững

Trường Quốc tế Mỹ TAS đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới sự điều hành của CEO Văn Xuân Thiện, một nhà giáo dục dày dạn kinh nghiệm với tư duy chiến lược sâu sắc. Trường cho biết đã thực hiện hàng loạt nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và hệ thống vận hành, vì mục tiêu xây dựng một môi trường học tập bền vững, sẵn sàng cho tương lai của học sinh.

“Chúng tôi hướng đến trở thành trường quốc tế theo chuẩn Hoa Kỳ hàng đầu tại Việt Nam, nơi học sinh được học trong môi trường truyền cảm hứng, phát huy tối đa tiềm năng, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu”, CEO TAS chia sẻ.

Tầm nhìn được hiện thực hóa thông qua nhiều sáng kiến cụ thể như củng cố Hội đồng Học thuật với các chuyên gia quốc tế, xây dựng lộ trình AP hiện đại với định hướng học thuật chiến lược, vận hành dựa trên dữ liệu để tăng tính minh bạch và hiệu quả, mở rộng hợp tác toàn cầu để tăng cơ hội học bổng, giao lưu và phát triển lãnh đạo cho học sinh.

Chỉ riêng trong năm học 2024-2025, học sinh The American School đã nhận hơn 30 suất học bổng với tổng trị giá hơn 2 triệu USD từ các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu bao gồm University of California - Berkeley, University of California - Davis, University of Toronto, Monash University, University of Melbourne, Frankfurt School of Finance & Management và nhiều trường danh tiếng khác.

Cộng đồng học sinh năng động, đa văn hóa đến từ 25 quốc gia.

Môi trường đa văn hóa tiện nghi và nhân văn

TAS không chỉ chú trọng học thuật, mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, lòng trắc ẩn và bản lĩnh cho mỗi học sinh. Với cộng đồng học sinh đến từ hơn 25 quốc gia, TAS tạo nên một môi trường đa văn hóa cởi mở và thân thiện - nơi mọi học sinh đều được chào đón và phát triển.

Seyuni, một học sinh mang quốc tịch Anh và Sri Lanka, khi bắt đầu vào lớp 3 là một cô bé rụt rè, ít nói. Chỉ hai năm sau, em đã trở thành MC nhí đầy tự tin, hoạt bát và có thành tích học tập xuất sắc.

“Chúng tôi đã tham quan rất nhiều trường, nhưng TAS là nơi khiến cả tôi và chồng thật sự ấn tượng, đặc biệt sau khi được bạn bè giới thiệu", chị Lankika, mẹ em Seyuni chia sẻ.

Ba của Seyuni - anh Chathu, quản lý cấp cao tại một công ty kiến trúc quốc tế, cho biết: “The American School có tất cả những gì chúng tôi cần: cơ sở vật chất tuyệt vời, vị trí thuận tiện và quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên hiểu rõ cách để học sinh phát huy mọi tiềm năng”.

Tọa lạc trên khuôn viên 25.000m² tại An Phú, Trường Quốc tế TAS sở hữu hơn 100 phòng học theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiều phòng thí nghiệm khoa học, không gian sáng tạo STEM, nhà hát chuyên nghiệp, khu thể thao phức hợp hiện đại cùng các studio nghệ thuật và âm nhạc. Tại đây, học sinh được khuyến khích khám phá, thể hiện và phát triển không chỉ học thuật mà còn về thể thao, nghệ thuật, cảm xúc và kỹ năng lãnh đạo.

Hơn 85% giáo viên TAS đến từ Mỹ và Anh quốc.

Chất lượng quốc tế với học phí hợp lý

Trong bối cảnh nhiều trường quốc tế đóng cửa gây lo ngại cho phụ huynh, đại diện The American School khẳng định sẽ mang đến sự ổn định, cam kết dài hạn và uy tín. Với chiến lược rõ ràng, thành tích học thuật ấn tượng và môi trường đa dạng văn hóa, Trường Quốc tế TAS là lựa chọn lý tưởng cho hành trình học tập bền vững của con trẻ.

Khác với nhiều trường quốc tế có học phí cao, The American School cam kết minh bạch và hợp lý trong chính sách học phí. Mức học phí tại TAS chỉ bằng 2/3 so với các trường cùng phân khúc tại TPHCM, giúp phụ huynh yên tâm đầu tư lâu dài mà không phải đánh đổi chất lượng.

Trong năm học 2025-2026, TAS đang áp dụng chương trình ưu đãi học phí lên đến 100 triệu đồng dành cho 25 học sinh mới.

Đặt lịch tham quan và tìm hiểu thêm tại https://www.tas.edu.vn/vi/admissions-page/enrollment-form