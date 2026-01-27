Giáo viên THPT tại Hà Nội lo mất thưởng Tết, vì sao?

Giáo viên THPT ngậm ngùi nhìn đồng nghiệp được thưởng Tết

Nghị định 73/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 7/2024 đã mang tới cho giáo viên công lập một nguồn thu nhập tăng thêm vào cuối năm.

Tại Hà Nội, giáo viên các cấp tiểu học, THCS ở nhiều phường xã đã được nhận thưởng từ gần 1 tháng trước. Tuy nhiên, giáo viên các trường THPT vẫn chưa có thông tin về tiền thưởng, tính đến sáng ngày 27/1.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là Hà Nội thực hiện đề án thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với phần lớn các trường THPT.

Tết năm ngoái, các giáo viên trường công lập thí điểm tự chủ tại Hà Nội “suýt mất thưởng” cho đến khi Sở GD&ĐT đề xuất phương án hỗ trợ, bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 73 và được Thành phố chấp thuận vào "phút chót".

Thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo cô Kiều Mai Hương, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, năm 2025, cô đã được nhận thưởng theo Nghị định 73 tổng số tiền xấp xỉ 14 triệu đồng. Số tiền này tính cho 14 tháng, từ tháng 7/2024 đến hết tháng 8/2025.

“Còn lại 4 tháng cuối năm 2025, chúng tôi vẫn chưa có thông tin được thưởng hay không”, cô Hương cho hay.

Cô Phùng Thị Tân - giáo viên Trường THPT Tùng Thiện - cũng cho biết chưa nhận tiền thưởng Tết theo Nghị định 73 và cũng không có thông tin chính thức nào về khoản thưởng này, tính tới thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, cô Tân được thưởng 14 triệu đồng, chia làm hai đợt nhận tiền, đợt một 6 triệu đồng vào tháng 5/2025, đợt 2 được 8 triệu đồng vào tháng 9/2025.

“Việc chờ đợi thông tin thưởng trong những ngày cận Tết khiến tôi thực sự chạnh lòng. Đồng nghiệp các tỉnh thành đã được nhận. Đồng nghiệp các cấp tiểu học, THCS cũng đã được nhận. Chỉ vì đề án thí điểm tự chủ mà chúng tôi đang bị gạt ra, đứng ngoài rất nhiều chính sách dành cho viên chức”, cô Tân bày tỏ.

Thầy Tô Mạnh Kiên, giáo viên Trường THPT Xuân Mai, có cùng tâm sự. Đến thời điểm này, thầy Kiên vẫn chưa nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73. Nhà trường nơi thầy công tác chưa có thông tin chính thức nào.

Thầy Kiên vào ngành năm 2006. 20 năm đứng trên bục giảng, thầy đã có bằng thạc sĩ Vật lý, thạc sĩ Quản lý giáo dục, giáo viên giỏi Vật lý cấp thành phố Hà Nội, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử E-learning cấp thành phố.

Theo chia sẻ của thầy Kiên, tiền thưởng Tết với nhiều người chỉ là một khoản phụ thêm, nhưng với thầy là nguồn động viên rất lớn.

“Bố tôi là bệnh binh 2/3, mất sức lao động 61%, là người có công với cách mạng. Mẹ tôi đã tròn 70 tuổi, sức khỏe yếu. Bố mẹ ở xa, mỗi dịp Tết, nỗi lo lớn nhất của tôi không phải là sắm sửa, mà là liệu mình đã làm tròn chữ hiếu hay chưa.

Tôi vẫn nhớ rất rõ năm ngoái, tiền thưởng theo Nghị định 73 được chi trả làm hai đợt, tổng cộng hơn 14 triệu đồng. Với nhiều người, con số ấy có thể không lớn. Nhưng với gia đình tôi, đó là một mùa Tết ấm hơn, là tiền thuốc, là sự yên tâm, là cảm giác được sẻ chia sau một năm làm việc vất vả.

Cũng năm ngoái, khi các trường THPT thí điểm tự chủ đứng trước nguy cơ “suýt mất thưởng”, tôi đã trải qua cảm giác lo lắng thật sự. Trải nghiệm ấy khiến năm nay, dù vẫn hy vọng, nhưng trong lòng không khỏi chùng xuống. Không biết mình có được nhận hay không, và nếu có thì là khi nào”, thầy Kiên nói.

Giáo viên mong sự công bằng trong chính sách

Từ góc nhìn giáo viên, thầy Tô Mạnh Kiên cho rằng chính sách tự chủ hiện nay đang đặt nhiều trách nhiệm lên vai nhà trường và giáo viên, trong khi quyền lợi tài chính của giáo viên chưa thực sự được bảo đảm.

Đề án thí điểm tự chủ được Hà Nội thực hiện từ tháng 9/2024 đến hết tháng 8/2025, áp dụng với 381 trường, trong đó bao gồm đại đa số trường THPT.

Năm học 2025-2026, mặc dù các trường không còn nguồn thu học phí do Nhà nước miễn học phí 100% cho học sinh từ mầm non tới hết THPT, song đề án vẫn tiếp tục triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026. Nguồn học phí Nhà nước cấp bù được tính là nguồn thu của các trường.

Cũng từ học kỳ 2 của năm học trước, các trường không được thu tiền học thêm của học sinh theo quy định của Thông tư 29, đồng nghĩa với việc nhà trường không còn bất kỳ một khoản thu nào ngoài ngân sách cấp bù.

Do đó, giáo viên các trường THPT cũng như các trường thí điểm tự chủ khác không có nguồn thu thêm ngoài lương từ ngân sách, tức chế độ thu nhập giống như các trường không thí điểm tự chủ.

“Thấp thỏm, chờ đợi là tâm lý chung của tất cả chúng tôi. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo thành phố nghiên cứu kỹ bản chất tự chủ của các trường công lập ở Hà Nội, từ đó có điều chỉnh chính sách chi tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ và tiền thu nhập tăng thêm theo Nghị định 46 của thành phố để giáo viên đỡ thiệt thòi”, cô Nguyễn Thị Minh, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì, nêu ý kiến.

Thầy Phan Tiến - giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hoài Đức A - cùng quan điểm: “Thực tế, giáo viên không kỳ vọng vào những khoản thưởng lớn. Điều họ mong mỏi là sự rõ ràng, kịp thời và công bằng.

Là người trong cuộc, tôi thấy mô hình thí điểm tự chủ hiện nay dường như mới chuyển phần “trách nhiệm” về cho nhà trường, trong khi cơ chế đảm bảo quyền lợi tài chính cho giáo viên chưa thực sự rõ ràng.

Về lâu dài, điều giáo viên mong muốn là một chính sách tự chủ có lộ trình, có bảo đảm, trong đó tiền thưởng và thu nhập tăng thêm được chi trả minh bạch, đúng thời điểm. Bởi với người thầy, món quà Tết ý nghĩa nhất không chỉ là tiền bạc, mà là sự tôn trọng và công bằng từ chính sách”.