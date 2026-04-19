Lý do vở tin học có link dẫn đến web “đen” không được TP Huế lựa chọn

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cuốn Vở bài tập Tin học 3 - Cùng khám phá do Nhà xuất bản Đại học Huế và đối tác phát hành (xuất bản năm 2022) không được sử dụng trong các trường học trên địa bàn.

Thời điểm bộ sách nêu trên phát hành ra thị trường, các trường học trên cả nước đã bắt đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Các cơ sở giáo dục được quyền lựa chọn một bộ sách giáo khoa từ nhiều bộ sách khác nhau trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Sự cố đường link trong cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 điều hướng đến trang web không phù hợp (Ảnh: Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Trần Bá Trai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành (phường Hóa Châu, thành phố Huế), cho biết từ khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường thống nhất sử dụng bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM. Đối với môn tin học lớp 3, nhà trường chỉ sử dụng sách giáo khoa, không sử dụng vở bài tập.

Theo ông Trai, cuốn Vở bài tập tin học 3 - Cùng khám phá thuộc dạng tài liệu tham khảo, không nằm trong danh mục sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nên nhà trường không sử dụng. Trường hợp phụ huynh có mua vở chỉ sử dụng để học sinh tham khảo thêm ở nhà.

Bà Dương Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo (xã A Lưới 2, thành phố Huế), thông tin nhà trường cũng đã sử dụng ổn định bộ sách Cánh diều từ nhiều năm trở lại đây, giúp việc truyền tải kiến thức đến học sinh được liền mạch.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho biết khi áp dụng Chương trình mới giáo dục phổ thông mới, từ danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, giáo viên của các nhà trường sẽ nghiên cứu, đánh giá, bỏ phiếu kín lựa chọn ra những bộ sách hay, phù hợp nhất.

Việc lựa chọn sách giáo khoa ở Huế trải qua quá trình trải nghiệm dạy học thực tế trên lớp. Ngoài ra, các thiết bị kèm theo bộ sách phải đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng.

Một hội đồng tuyển chọn sách giáo khoa cũng sẽ được thành lập, với những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và các cán bộ chuyên môn cùng tham gia. Các thành viên trong hội đồng sẽ thảo luận, bỏ phiếu để đưa ra danh mục sách chính thức từ sự lựa chọn ban đầu của các cơ sở giáo dục.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh về cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 - Cùng khám phá do Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp phát hành, chứa liên kết điều hướng người truy cập vào trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Các trường học tại Huế không sử dụng sách tin học lớp 3 có đường dẫn xảy ra sự cố (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong thông báo gửi đến các đối tác, đơn vị phát hành xác nhận sự cố liên quan đến một đường dẫn tham khảo trong bộ sách bài học, vở bài tập và sách giáo khoa Tin học 3 - Cùng khám phá.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tương Tri, chủ biên cuốn Vở bài tập tin học 3 - Cùng khám phá, đây là tài liệu triển khai các nội dung của sách giáo khoa để học sinh làm bài tập, rèn luyện các kỹ năng, tiêu hóa kiến thức. Ông cho biết từ khi xuất bản, cuốn vở bài tập này sử dụng bình thường tại nhiều trường học.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Tương Tri, sau khi xảy ra sự cố, nhóm tác giả đã phối hợp với nhà xuất bản, công ty phát hành khắc phục đường link, thu hồi xuất bản ấn phẩm liên quan. Các tài liệu này sẽ không được tái bản do từ năm học mới 2026-2027, toàn quốc chỉ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống.

Đến nay, cả Nhà xuất bản Đại học Huế và bên phát hành đều chưa cho biết số trường học đang sử dụng bộ sách này.