Đã có 6 tỉnh công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Tính đến trưa ngày 5/6, các tỉnh trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 năm 2026. Đó là các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên.

Cùng với công bố điểm thi, Hưng Yên, Ninh Bình công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Theo đó, tại Hưng Yên, điểm chuẩn cao nhất vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lấy 24,5 điểm; thấp nhất là Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám lấy 13,6 điểm. Ngoài ra, mỗi trường tuyển bổ sung 31-67 chỉ tiêu.

Bạn đọc theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh thành TẠI ĐÂY.

Không khí tuyển sinh lớp 10 năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương hoàn tất quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính.

Sự thay đổi về quy mô dân số học đường, mạng lưới trường lớp và cách tổ chức tuyển sinh đang tạo nên những bức tranh mới của giáo dục phổ thông ở nhiều tỉnh, thành.