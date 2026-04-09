Lý do TPHCM khảo sát năng lực 100% học sinh lớp 7

Ngày 9/4, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo sẽ tổ chức khảo sát năng lực đối với toàn bộ học sinh lớp 7 tại các trường THCS và các trường phổ thông có nhiều cấp học, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

Việc khảo sát nhằm đánh giá năng lực học sinh lớp 7 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, đồng thời xem xét việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành và đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở giáo dục.

TPHCM thực hiện khảo sát năng lực 100% học sinh lớp 7 toàn thành phố (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Bài khảo sát gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Nội dung bám sát yêu cầu cần đạt của các môn học trong chương trình hiện hành, gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lí, giáo dục công dân.

Học sinh thực hiện bài khảo sát theo hình thức trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị thông minh (máy tính bảng, điện thoại thông minh) tại trường.

Thời gian khảo sát chính thức diễn ra vào ngày 12 và 13/5, với 3 ca mỗi ngày.

Trước đó, học sinh sẽ tham gia khảo sát thử nghiệm vào ngày 7 và 8/5. Đối với những trường hợp không thể tham gia khảo sát chính thức vì lý do chính đáng, sẽ được bố trí khảo sát bổ sung vào ngày 15/5.

Theo kế hoạch, ngày 10/4, ngành giáo dục TPHCM cũng tổ chức khảo sát đánh giá năng lực đối với học sinh lớp 3 tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

Hoạt động khảo sát được triển khai theo hình thức trực tuyến trên máy tính. Học sinh thực hiện bài đánh giá ở hai môn toán và tiếng Việt. Nội dung khảo sát bám sát chương trình giáo dục phổ thông lớp 3 và giới hạn trong phạm vi kiến thức của 25 tuần đầu năm học 2025-2026.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, việc tổ chức khảo sát nhằm đánh giá kết quả và chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố trong năm học 2025-2026.

Trên cơ sở kết quả thu được, ngành giáo dục sẽ phân tích để đề xuất các giải pháp phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục hạn chế trong quá trình dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tại TPHCM.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích, nghiên cứu và phục vụ công tác chuyên môn; không dùng để so sánh, xếp loại hay đánh giá học sinh và giáo viên.