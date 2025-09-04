Lý do đặc biệt đằng sau giấy báo nhập học độc lạ của cô gái Hà thành

Báo tin vui bất ngờ cho người thân đặc biệt

Những ngày qua, bức hình nữ sinh Nguyễn Mai Anh (SN 2007, Hà Nội) “khoe" giấy báo nhập học đại học khổ A0 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đối với Mai Anh, người đầu tiên cô muốn chia sẻ niềm vui đỗ đại học chính là ông bà ngoại.

Nhắc đến lý do, cô gái 18 tuổi xúc động chia sẻ, ông bà ngoại là người đã chăm sóc và nuôi nấng cô phần lớn thời gian khi bố mẹ bận rộn.

"Ngày còn nhỏ, do bố mẹ quá bận công việc kinh doanh nên phần lớn thời gian em được ông bà ngoại chăm sóc và dạy dỗ từng chút một. Sau này khi có kết quả đại học, người đầu tiên em muốn khoe thành quả chính là ông bà ngoại", Mai Anh xúc động kể lại.

Bức ảnh chụp Mai Anh tươi cười bên bà ngoại, tay cầm tấm giấy báo khổng lồ đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận tích cực (Ảnh: NVCC).

Việc in giấy báo nhập học khổ A0 vốn chỉ là một ý tưởng vui đùa ban đầu. Mai Anh tâm sự rằng ông bà đã già, mắt kém nên cô muốn in lớn hơn để ông bà dễ nhìn thấy. Không ngờ, Mai Anh lại in nhầm thành khổ A0.

Cô mang tấm giấy báo khổng lồ về nhà ông bà, khiến ông bà vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

"Ông bà gọi cả hàng xóm ra để ăn mừng, khoe với mọi người. Ông bà nói tự hào về em", Mai Anh kể với giọng đầy hạnh phúc.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó đã được cô chia sẻ lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự hưởng ứng lớn.

Trước một số ý kiến trái chiều cho rằng việc làm của mình là "lố", Mai Anh chia sẻ rằng điều cô quan tâm nhất là niềm vui của ông bà. Với nữ sinh, số ít những bình luận tiêu cực không cần để tâm, bởi lẽ hạnh phúc của gia đình mới là điều quan trọng nhất.

Bỏ qua kinh tế, chọn đi theo đam mê truyền thông

Mai Anh đã trúng tuyển ngành Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Thông tin Đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Với mức điểm xét tuyển, cô nàng cho biết có thể đỗ cả Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng quyết định theo đuổi đam mê truyền thông nên đặt nguyện vọng 1.

Nguyễn Mai Anh trúng tuyển ngành Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Thông tin Đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: NVCC).

Quyết định này của Mai Anh từng khiến bố mẹ cô lo lắng.

"Bố mẹ em định hướng cho em vào khối ngành kinh tế hoặc công nghệ để có công việc ổn định. Em đã giấu gia đình và đặt nguyện vọng Học viện Báo chí lên đầu. Em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ nhiều lần để được theo đuổi đam mê và sở thích của mình", Mai Anh chia sẻ.

Trong tương lai, Mai Anh có định hướng rõ ràng sẽ phát triển mạnh về mảng truyền thông hình ảnh, quảng cáo. Cô dự định học thêm về thiết kế, đồ họa và đặt mục tiêu học lên thạc sĩ ở nước ngoài để trau dồi kiến thức chuyên sâu về thông tin đối ngoại.

Với Mai Anh, việc được làm những gì mình yêu thích và nhận được sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là bố mẹ, ông bà ngoại, chính là niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất.