Giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Lao động và các thông báo hướng dẫn hàng năm, lịch nghỉ lễ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục được thực hiện thống nhất theo quy định chung.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, giáo viên, giảng viên được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những giáo viên, giảng viên không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động theo Bộ luật Lao động, không hoán đổi (Thiết kế: Khương Quỳnh).

Tại các cơ sở giáo dục đại học, lịch nghỉ của giảng viên có phần linh hoạt hơn dựa trên quyền tự chủ và kế hoạch đào tạo riêng của từng trường.

Một số trường như Trường Đại học Gia Định, Ngoại Thương đã thông báo áp dụng phương án dạy học trực tuyến hoặc dạy bù vào thời điểm khác để giảng viên và sinh viên có thể nghỉ liền mạch từ dịp Giỗ Tổ xuyên qua lễ 1/5, kéo dài khoảng 9 ngày.

Phương án này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển cho những sinh viên, thầy cô ở xa mà còn giúp nhà trường chủ động hơn trong việc sắp xếp các kỳ thi kết thúc học phần.

Một số khác như Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Công nghệ Đông Á nghỉ theo lịch cơ bản của Bộ luật Lao động.

Ở bậc phổ thông, tuy cũng có thể linh hoạt sắp xếp kỳ nghỉ lễ dài, song các cơ sở giáo dục vẫn phải đảm bảo nghiêm túc khung thời gian năm học do Bộ GD&ĐT và các tỉnh thành quy định.

Các nhà trường cần tính toán kỹ lưỡng thời khóa biểu để đảm bảo đủ 35 tuần thực học và hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 31/5.

Sau các đợt nghỉ lễ, ban giám hiệu các trường có trách nhiệm đôn đốc giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định nề nếp dạy học, tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi lớp 10 và các kỳ thi kết thúc năm học quan trọng diễn ra ngay sau đó.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có thể nghỉ liền mạch 9 ngày nếu hoán đổi lịch. Tuy nhiên, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ hôm 6/3 đã khẳng định lịch nghỉ lễ vẫn thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, tức chia làm 2 kỳ nghỉ cách nhau 2 ngày, chưa có thay đổi chính thức. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa có bất kỳ thông báo nào mới về việc này.

Các giáo viên, học sinh cần bám sát thông báo của từng trường nơi mình làm việc, học tập để biết lịch nghỉ cụ thể.