Lớp học "bảo mẫu" bất đắc dĩ: Lóng ngóng tập tắm cho trẻ sơ sinh

Các bạn học sinh trải nghiệm tắm bé sơ sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngay khi những em bé mô hình được đặt ngay ngắn trên bàn, cả lớp học tắm trẻ sơ sinh bỗng trở nên rộn ràng bởi loạt biểu cảm khó diễn tả của học sinh.

Bạn thì khúm núm chẳng dám bế, bạn giữ bé cứng đờ như ôm “khúc gỗ”, người lại đỏ mặt loay hoay lau từng ngón tay bé hay thay chiếc tã.

Những tiếng “ối!”, “từ từ! ngã giờ!” bật lên liên tục, khiến góc lớp của ngành Sức khỏe trở thành điểm nhấn trong Ngày hội Hỗ trợ học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026 do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức ngày 6-7/12.

ThS Phan Thị Diệu Hiền, giảng viên khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gần như không có phút nghỉ, liên tục đón từng nhóm học sinh vào lớp.

Cô vừa cầm mô hình bé sơ sinh, vừa thị phạm: từ cách đỡ đầu, lau mặt, gội đầu, tắm thân mình đến chăm sóc rốn, thay tã bỉm, mặc quần áo. Mỗi thao tác của cô đều dứt khoát, nhẹ nhàng, còn mỗi hành động của học sinh thì… muôn hình vạn trạng.

Tại đây, những cô cậu học trò bậc THPT, lần đầu tiên vào vai những điều dưỡng, hộ sinh hoặc "lên chức" bố mẹ, để trải nghiệm những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khi cố gắng bế bồng, tắm rửa cho những em bé mô hình.

“Em không ngờ bế một bé sơ sinh lại hồi hộp như vậy. Đây là lần đầu tiên em thử, vừa vui vừa lạ, kiểu như làm điều gì đó quan trọng mà mình chưa từng nghĩ tới”, Vũ Quang Vinh, học sinh lớp 12/6, Trường THPT Marie Curie, chia sẻ.

Dù nhà có em nhỏ nhưng Vinh thú thật chưa bao giờ tự tay tắm hay chăm em kỹ càng, thường là ba mẹ làm hết.

Vũ Quang Vinh, học sinh lớp 12/6, Trường THPT Marie Curie lần đầu trải nghiệm thực tế chăm sóc cho em bé (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Vinh kể, chỉ vài phút cúi người tắm bé mô hình đã thấy đau lưng, đủ để hiểu bố mẹ vất vả thế nào với một em bé thật. Cũng nhờ trải nghiệm này, nam sinh bắt đầu hình dung về những ngành nghề liên quan đến y - sinh mà trước đây còn khá mơ hồ.

Không chỉ Vinh, Tuyết Nhi, lớp 12A7, Trung tâm GDTX Chu Văn An, cũng lần đầu cẩn thận từng chút khi tắm bé mô hình.

“Em rất háo hức. Trải nghiệm này giúp em biết thêm về công việc hộ sinh, về chăm sóc trẻ và cả những nghề liên quan sức khỏe mà trước giờ em ít để ý. Em cũng cảm nhận rõ nét hơn thiên chức làm cha, làm mẹ”, Nhi bày tỏ.

Theo ThS Phan Thị Diệu Hiền, lớp học tắm trẻ sơ sinh không chỉ là trải nghiệm vui mà còn giúp học sinh hiểu thêm một ngành nghề đòi hỏi kỹ năng và sự tinh tế.

“Hiện nay, nhu cầu hộ sinh và dịch vụ chăm sóc mẹ - bé ở nhà ngày càng cao. Học sinh theo nghề này có thể làm tại khoa Sản, trung tâm kế hoạch hóa gia đình, phòng khám hoặc thậm chí mở dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Nếu học nâng cao, các em có thể đi nước ngoài hoặc trở thành giảng viên”, cô Hiền chia sẻ.

ThS Phan Thị Diệu Hiền chia sẻ cơ hội rộng mở của ngành Hộ sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lớp học tắm trẻ sơ sinh chỉ là một trong hàng chục “lát cắt nghề nghiệp” được thiết kế tại Ngày hội hỗ trợ học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Ngày hội không chỉ định hướng học sinh về ý tưởng khởi nghiệp mà còn hàng loạt hoạt động nhằm giúp các em tìm hiểu, quan sát nghề nghiệp trực tiếp, nắm bắt yêu cầu tuyển dụng mới trong thời kỳ chuyển đổi số và xác định đúng năng lực, sở thích của bản thân tránh tình trạng chọn ngành theo cảm tính.

Học sinh tiếp xúc đa dạng ngành nghề để định hướng nghề nghiệp tương lai (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc môi trường nghề nghiệp sớm giúp các em hình thành tư duy lựa chọn ngành nghề và lên kế hoạch tương lai rõ ràng hơn.

Mục tiêu của chuỗi lớp học là giúp học sinh chạm tay vào nghề, từ đó đánh giá mức độ phù hợp trước khi quyết định theo ngành hay ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp.