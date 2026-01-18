Ngôi trường chi gần 10 tỷ đồng để giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ kinh phí hằng năm để giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học

Ngày 17/1, Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) giai đoạn 2023-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2027.

Tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nhấn mạnh, hoạt động khoa học (cốt lõi là NCKH) ở trường là một trong những yếu tố quan trọng, là xương sống để xây dựng và phát triển trường.

Hoạt động khoa học cùng với đào tạo, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất luôn phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của trường, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học Trường Đại học Cửu Long có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên để đáp ứng với chiến lược phát triển của trường từ nay đến năm 2030, đối với nhiệm vụ NCKH cần đột phá trong dự báo, chọn đề tài phù hợp với nhu cầu xã hội nhất là chuyển giao ứng dụng sản phẩm; về viết giáo trình phủ kín các môn, ngành học, đáp ứng yêu cầu cho giảng dạy và học tập của sinh viên; về hội nghị, hội thảo các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động NCKH từ năm 2023 đến năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động NCKH 2026-2027 của Trường Đại học Cửu Long cho thấy, từ năm 2023, nhà trường bắt đầu triển khai xây dựng phần mềm tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên trên phần mềm Quản lý công trình NCKH (gọi tắt là phần mềm): trong năm 2023 hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ PSC thiết lập cấu hình vận hành phần mềm, demo, vận hành thử nghiệm và từ năm 2024-2025 đã triển khai tập huấn, hướng dẫn giảng viên thực hiện đăng ký và kê khai hoạt động KHCN trên phần mềm.

Qua thực tế triển khai, vẫn còn một số giảng viên gặp khó khăn do chưa nắm vững quy trình đăng nhập và nhập liệu. Để giải quyết vấn đề trên, phòng Quản lý khoa học đã hỗ trợ các trường hợp thực hiện kê khai đúng quy trình.

Khuôn viên Trường Đại học Cửu Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong năm 2023-2024 có 118 giảng viên thực hiện kê khai, năm 2024-2025 có 167 giảng viên thực hiện kê khai thành công. Kết quả trên cho thấy việc vận hành hệ thống và phần mềm đã ổn định, phát huy hiệu quả, làm cơ sở cho việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ NCKH và tổng kết khen thưởng NCKH hàng năm cho giảng viên.

Thông qua hoạt động đăng ký, kê khai, bước đầu nhà trường đã xây dựng được cơ sở dữ liệu hoạt động NCKH phục vụ các báo cáo về kiểm định chất lượng và chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời việc triển khai đăng ký, kê khai trên phần mềm nằm trong tổng thể hoạt động chuyển đổi số trong quản lý hoạt động chuyên môn, chuyển từ quản lý có tính chất truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu, tạo sự đồng bộ trong chuyển đổi số toàn trường.

Năm học 2022-2023, nhà trường duyệt và cấp kinh phí thực hiện 107 đề tài NCKH, tổng kinh phí hỗ trợ là 1,23 tỷ đồng. Năm học 2023-2024, trường duyệt và cấp kinh phí thực hiện 69 đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng.

Năm học 2024-2025, trường duyệt và cấp kinh phí thực hiện 110 đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 1,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với năm học 2025-2026, Trường Đại học Cửu Long đã triển khai việc đăng ký, xét duyệt cho giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ trong đó có 207 giáo trình đăng ký thực hiện với tổng kinh phí phê duyệt là trên 4,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, trường đã đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp bộ (“Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và di truyền của các loài thuộc giống cua Metaplax (Brachyura: Varunidae) ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Tiến sĩ Lâm Thị Huyền Trân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý các phòng thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Cửu Long làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã được phê duyệt thực hiện với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 36 tháng (2026-2029).

Đây là bước tiến rất quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và quốc gia, giúp giảng viên có nhiều kinh nghiệm quý trong triển khai đăng ký và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cao tại Trường Đại học Cửu Long trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Trần Văn Thận, Trưởng phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Cửu Long báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2025 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới

Ngoài ra, trong năm 2026-2027, Trường Đại học Cửu Long đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp, cụ thể: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình cấp trường cũng như việc biên soạn tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học cấp khoa. Hình thành nền nếp thực hiện kê khai, đăng ký các công trình NCKH trên phần mềm PSC của trường.

Trường dự kiến tổ chức 3 hội nghị, hội thảo quốc gia và cấp trường về lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực khác, Đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ, tăng cường hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ…