Loại 89 ứng viên khỏi danh sách xét chức danh giáo sư, phó giáo sư 2023

Cụ thể, trong 695 người được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 89 người.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 18/10, các ứng viên bị loại do nhiều lý do khác xoay quanh các tiêu chí xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có ứng viên xin rút hồ sơ.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng nhận được một số phản ánh liên quan đến hồ sư ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Văn phòng gửi các phản ánh này đến Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành để xem xét cụ thể từng trường hợp. Các hội đồng sẽ giải trình chi tiết khi làm xong bước xem xét, xác minh.

89 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét chức danh giáo sư, phó giáo sư 2023 (Ảnh: H. Hạnh).

Như vậy, so với danh sách do Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị, 18 ứng viên cho chức danh giáo sư và 71 ứng viên phó giáo sư bị loại. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự và Khoa học An ninh không công khai ứng viên.

Năm nay có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (tăng 248 ứng viên so với 2022).

Trong đó ngành kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102 (10 ứng viên giáo sư, 92 ứng viên phó giáo sư).

Ngành y học có 82 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 73 ứng viên phó giáo sư); liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 60 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 51 ứng viên phó giáo sư).

Hội đồng có lượng ứng viên rất thấp như luyện kim 3 ứng viên (1 giáo sư, 2 phó giáo sư); liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học 4 ứng viên phó giáo sư; ngành Văn học 5 ứng viên phó giáo sư…

Từ năm 2019, tỷ lệ ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư giảm so với trước (Ảnh: Bích Diệp).

Riêng Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế, ngày 18/10 đã công bố danh sách 10 ứng viên không đủ tiêu chuẩn xét giáo sư, phó giáo sư 2023.

Các ứng viên ngành kinh tế đều đang công tác tại các trường đại học lớn như: Trường Đại học Ngoại thương, Phan Thiết, Kinh tế Đà Nẵng, Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học FPT, Ngân hàng TPHCM, Kinh tế Quốc dân, Cần Thơ, Học viện Tài chính.

Trong số các ứng viên bị loại của ngành này, có 5 ứng viên chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định; một ứng viên thiếu 2 đề tài cấp Bộ; một ứng viên xin rút; một ứng viên thiếu một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; một ứng viên không đủ thâm niên và giờ dạy; 1 ứng viên thiếu bài báo khoa học là tác giả chính sau tiến sĩ.

Từ năm 2019, các ứng viên phó giáo sư, giáo sư cần là tác giả chính của 3-5 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus (hệ thống dữ liệu uy tín, đăng tải tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) hoặc danh mục khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định.

Với quy định siết chặt hơn, vài năm qua, tỷ lệ ứng viên xét chức danh giáo sư, phó giáo sư giảm rõ rệt.