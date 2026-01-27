Đại học "nhà người ta": Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài kỷ lục gần 2 tháng

Học kỳ 2 năm học 2025-2026 của Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) "khởi động" bằng hình thức trực tuyến liên tục từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3/2026, tạo nên quãng nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài gần 2 tháng. Một kỳ nghỉ hiếm thấy trong các trường đại học hiện nay.

Theo thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học của ULAW, học kỳ 2 của trường diễn ra từ ngày 19/1 đến 4/7. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 19/1 đến hết ngày 5/3, sinh viên trình độ đại học học tập qua hệ thống trực tuyến Elearning và phần mềm Zoom. Việc triển khai được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của nhà trường.

Người học tại Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Dựa trên kế hoạch này, sinh viên sẽ có một lộ trình về quê sớm, lên trường muộn, học tập cực kỳ "dễ thở" trong giai đoạn đầu năm mới. Giai đoạn học trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 9/3.

Như vậy, tính từ thời điểm bắt đầu học kỳ mới (19/1) cho đến khi phải chính thức quay trở lại trường học tập trung (9/3), sinh viên có tổng cộng 49 ngày (gần 2 tháng) không cần phải đến giảng đường. Theo lịch âm lịch, sinh viên có thể về quê từ ngày 1 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng.

Trong khoảng thời gian này, bao gồm cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên có thể hoàn toàn chủ động sắp xếp thời gian để học tập tại quê nhà cùng gia đình mà vẫn đảm bảo tiến độ chương trình.

Nhà trường lưu ý quan trọng cho sinh viên, mặc dù không đến trường, sinh viên vẫn phải đăng nhập vào cổng đào tạo trực tuyến để học tập đúng theo lịch đã công bố.

Dù triển khai học trực tuyến kéo dài, nhà trường vẫn đặt ra những yêu cầu khắt khe để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đối với giảng viên, thầy cô phải hoàn tất việc cập nhật học liệu điện tử và link tài khoản Zoom lên hệ thống trước ngày học kỳ mới bắt đầu. Trưởng bộ môn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tính thống nhất của nội dung giảng dạy.

Sinh viên cần chuẩn bị thiết bị, cài đặt phần mềm và có thể phản ánh trực tiếp về chất lượng học liệu hoặc giảng dạy cho lãnh đạo Phòng Đào tạo qua email nếu có bất kỳ trở ngại nào.

Trường cũng đã công bố danh sách các đầu mối hỗ trợ kỹ thuật về tài khoản Zoom và hệ thống Elearning để sẵn sàng xử lý các sự cố cho sinh viên trong suốt thời gian học tập tại nhà.

Trước đó, Trường Đại học Lạc Hồng thông báo sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ tết từ 18/1 đến 1/3, dài 43 ngày. Riêng khóa 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25/1 đến 1/3.

Một số trường cũng cho sinh viên nghỉ tết kéo dài khoảng 1 tháng như: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Công Thương TPHCM, Nông Lâm TPHCM…

Nhìn chung, phần lớn sinh viên các trường đại học được bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong khoảng 14 đến 21 ngày, tương đương khoảng 2-3 tuần, phù hợp với tiến độ học kỳ và lịch nghỉ Tết chung của xã hội.