Thuế Hải Phòng tiết kiệm gần 46.000 giờ làm việc mỗi năm nhờ chuyển đổi số

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện, công tác quản lý thuế trên địa bàn cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế Hải Phòng, cho biết chuyển đổi số hiện là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế Hải Phòng (Ảnh: Đ.X.).

Đến tháng 10/2025, Thuế Hải Phòng đang quản lý hơn 184.000 người nộp thuế trên địa bàn, gồm 111.000 doanh nghiệp, tổ chức và 73.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Số thu ngân sách lũy kế 10 tháng đạt trên 89.000 tỷ đồng. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, Thuế Hải Phòng đã xác định chuyển đổi số là một trong hai khâu đột phá của năm 2025 và giai đoạn 2025-2030. Ngành đặt mục tiêu “chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác, lĩnh vực, đơn vị và bộ phận trong nhiệm vụ quản lý thuế”, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp.

Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào nhiều hoạt động. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện; hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

Một trong những giải pháp trọng tâm là mở rộng mạng lưới tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên các nền tảng số. Thuế Hải Phòng tổ chức tương tác đa kênh, thiết lập mạng lưới Zalo kết nối trực tiếp đến từng doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong toàn thành phố. Nhờ đó, các thông tin hướng dẫn được gửi đến tận nơi, kịp thời và minh bạch, giúp người nộp thuế tiếp cận nhanh quy định, giảm sai sót và nâng cao sự tin tưởng vào cơ quan thuế.

Trong quản lý kê khai, Thuế Hải Phòng đã tích hợp các nền tảng số vào quy trình nghiệp vụ, xây dựng ứng dụng tự động theo dõi, nhắc việc và cảnh báo cho công chức. Khi phát hiện doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có nghĩa vụ kê khai đến hạn, hệ thống lập tức thông báo để công chức chủ động hướng dẫn. Ứng dụng giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, hạn chế tình trạng chậm kê khai, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế.

Ở lĩnh vực quản lý nợ, ứng dụng số hóa được triển khai với nhiều chức năng theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nợ phát sinh, nợ cưỡng chế. Thông tin được chuyển đến công chức thuế và người nộp thuế ngay khi có dấu hiệu rủi ro, tạo điều kiện xử lý kịp thời và nâng cao mức độ tuân thủ tự giác. Công cụ này không chỉ tăng hiệu quả quản lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp biết sớm nghĩa vụ của mình để tránh phát sinh nợ xấu.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích báo cáo tài chính là bước tiến lớn của Thuế Hải Phòng. Đơn vị đã nghiên cứu, phát triển hệ thống nhận diện rủi ro tuân thủ dựa trên bộ tiêu chí phân tích dữ liệu. Ứng dụng cho phép xử lý hàng loạt báo cáo tài chính, đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác. Thời gian phân tích được rút từ 3.536 giờ xuống dưới 8 giờ. Dữ liệu được chuẩn hóa, đảm bảo thống nhất và bảo mật cao. Đây là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh theo quy định, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Hiện ứng dụng này đã được Thuế Hải Phòng nhân rộng, giới thiệu trên phạm vi toàn quốc.

Trong công tác kiểm tra thuế, Thuế Hải Phòng xây dựng hệ thống kiểm tra điện tử hỗ trợ khai thác dữ liệu tự động và lập biên bản kiểm tra điện tử. Mỗi năm, đơn vị thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra. Nếu tiến hành theo phương pháp thủ công, mỗi cuộc kiểm tra thường mất 2-3 ngày, tương đương khoảng 49.000 giờ làm việc. Nhờ ứng dụng kiểm tra điện tử, thời gian được rút xuống chỉ còn khoảng 3.000 giờ, giúp tiết kiệm gần 46.000 giờ công mỗi năm. Điều này không chỉ giúp công chức nâng cao hiệu quả công việc mà còn giảm thời gian làm việc với cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

Thuế Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm thời gian làm việc (Ảnh: Đ.X.).

Theo Thuế Hải Phòng, quá trình chuyển đổi số đang mang lại những chuyển biến rõ nét trong toàn ngành. Các ứng dụng được triển khai đồng bộ giúp nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ kịp thời và tăng mức độ hài lòng của người nộp thuế. Đồng thời, năng lực quản lý của cơ quan thuế được tăng cường, từ kiểm soát rủi ro, quản lý nợ đến kiểm tra, giám sát.

Những kết quả đạt được khẳng định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu của ngành thuế trong giai đoạn phát triển mới. Thuế Hải Phòng sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các ứng dụng, hướng tới hệ thống thuế hiện đại và hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.