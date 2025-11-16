Khởi công xây dựng 4 trường nội trú ở biên giới hơn 600 tỷ đồng

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tham dự lễ khởi công 4 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, sẽ được triển khai tại 4 xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi gồm Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Dục Nông (Ảnh: Chí Anh).

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Dự án trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đồng bào ở vùng biên giới Tổ quốc".

Ông khẳng định các công trình này không chỉ là nơi học tập, rèn luyện mà còn là biểu tượng của niềm tin và tinh thần đoàn kết bền chặt giữa các vùng miền.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, tránh tình trạng làm hình thức hay chậm trễ.

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đội ngũ quản lý, giáo viên phù hợp với mô hình nội trú, đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công (Ảnh: Chí Anh).

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm bám bản, bám lớp nơi biên giới, thực hiện nhiệm vụ "gieo chữ, trồng người" trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Theo đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi, mỗi trường trong số 4 dự án sẽ có quy mô 30-47 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh.

Mục tiêu của các dự án là thu hẹp khoảng cách vùng miền, đảm bảo công bằng trong giáo dục, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực biên giới, đồng thời tăng cường nền tảng quốc phòng - an ninh.

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026, tuy nhiên tỉnh sẽ phấn đấu về đích sớm hơn 30 ngày.

Ông Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông, cho biết dự án trường liên cấp tại địa phương có tổng vốn hơn 207 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 5ha. Nhờ công tác vận động tốt, người dân đã đồng thuận cao trong việc thu hồi đất và bồi thường.

Thầy Trần Đức Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Dục, xã Dục Nông, chia sẻ: "Trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích phòng học không đáp ứng yêu cầu. Nhiều học sinh ở xa trường 5-7km khiến việc duy trì sĩ số gặp khó khăn. Ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, hiện đại này sẽ mở ra cơ hội thay đổi cho giáo dục địa phương và thắp lên niềm tin về tương lai tươi sáng hơn cho các em".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông (Ảnh: Chí Anh).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông.

Tại đây, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên bà con, ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội và mong muốn địa phương tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.