Khi sinh viên Singapore coi AI là "người thầy"

Hãy thử tưởng tượng, bạn có một giảng viên luôn sẵn sàng chỉ dạy, một trợ lý nghiên cứu làm việc thầm lặng phía sau, hay người cùng luyện tranh biện có mặt tức thì bất cứ khi nào bạn cần. Đây không còn là viễn cảnh xa vời mà hiện thực tại các trường đại học ở Singapore.

Khi AI lan đến các cơ sở giáo dục

Khi cơn sốt AI lan đến các cơ sở giáo dục, nó đang nhanh chóng trở thành 1 phần của đời sống sinh viên. Họ đang tích cực thử nghiệm công nghệ để mài giũa kỹ năng, nhận phản hồi tức thì và cá nhân hóa quá trình học tập của mình.

Chia sẻ với tờ The Straits Times, các sinh viên cho biết, dù AI giúp việc học nhẹ hơn, họ vẫn phải kiểm tra lại kết quả và đảm bảo là bản thân thực sự “động não”.

“AI có thể khiến người học lười đi nhưng nếu dùng đúng cách, chúng tôi có thể học nhanh hơn hẳn”, sinh viên luật Đại học Quốc gia Singapore (NUS) Serene Cheong nhận xét.

Du học sinh tại Singapore (Ảnh: The straits times).

Tại NUS, sinh viên luật đang sử dụng một phần mềm trò chuyện tự động (chatbot) để luyện tập hỏi cung trong môn học liên quan đến kỹ năng tranh tụng tại tòa.

Được thí điểm từ tháng 3, chatbot mô phỏng nhiều kịch bản: Từ nhân chứng bối rối hay né tránh đến thẩm phán nghiêm khắc đòi hỏi sự chính xác giúp sinh viên luyện tập cách đặt câu hỏi và tác phong tại tòa.

Sau khi đọc tài liệu vụ án, sinh viên đóng vai luật sư bào chữa, đặt câu hỏi cho nhân vật do chatbot tạo ra trong khi thẩm phán và công tố viên ảo sẽ phản hồi ngay lập tức.

2 sinh viên luật Emmanuel Wong (23 tuổi) và Cheong (21 tuổi), cho biết chatbot giúp họ đi đúng hướng khi luyện tập. Wong chia sẻ vị “thẩm phán” ảo sẽ bác bỏ họ và sửa lỗi ngay khi họ đặt câu hỏi mang tính gợi mở.

Ngoài ra, chatbot giúp anh biết cách đối phó những nhân chứng không hợp tác hoặc các phản đối thiếu căn cứ từ phía đối thủ.

Về phần mình, Cheong nhận xét chatbot giúp giảm “áp lực tâm lý” vì cô có thể luyện tập theo tốc độ của riêng mình và dễ dàng lấy lại sự bình tĩnh.

Bà Kiruthika Ramanathan, giảng viên cao cấp môn Hệ thống thông tin tại Đại học Quản lý Singapore (SMU) cho biết mục tiêu của bot là giúp sinh viên khoa học máy tính tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ kỹ thuật và thiết kế giải pháp có tính nhân văn.

"Người thầy" tận tụy của học viên

Tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD), nhiều sinh viên đã đưa trải nghiệm học tập của mình tiến xa hơn nữa bằng việc tự xây dựng các chatbot phù hợp với phong cách học.

Trước kỳ thi cuối kỳ môn toán một ngày, sinh viên ngành phát triển sản phẩm kỹ thuật Anieyrudh R. đã tạo ra “GPTBernie” – một trợ giảng AI mô phỏng phong cách giảng dạy của giáo sư Bernard Ee.

Sinh viên 22 tuổi này chia sẻ: “Chỉ trong vài phút, tôi có cảm giác như đang ở trong văn phòng thầy vậy”. Anh cho hay, số e-mail mình gửi cho giáo sư đã giảm tới 70%.

Công nghệ giúp anh tự giải quyết các câu hỏi cơ bản, nhờ đó, thời gian gặp mặt trực tiếp với giáo sư được dành cho các trao đổi sâu hơn và phức tạp hơn. Ngoài ra, nó cũng thường xuyên đặt ra những câu hỏi “xoáy” để xem liệu anh đã nắm bài tới đâu. GPTBernie sau đó được đưa vào thử nghiệm trong một nhóm sinh viên từ tháng 4.

Anh cũng đang dẫn dắt nhiều nhóm sinh viên phát triển các chatbot tương tự để dùng chung. Từ đó, GPTBernie được mở rộng thành một “thư viện GPTProfs”, hỗ trợ từ xử lý thủ tục, thiết kế dự án đến giảng dạy.

Sinh viên ở Singapore đang lựa chọn AI để học tập (Ảnh: Minh họa).

Tại Trường Y Lee Kong Chian của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), chatbot Anatbuddy - công cụ AI về giải phẫu - đang hỗ trợ sinh viên năm 1 và 2 vận dụng kiến thức y khoa vào các tình huống lâm sàng cụ thể.

Bác sĩ Ranganath, người tham gia xây dựng công cụ, cho biết việc học giải phẫu theo cách truyền thống thường đơn điệu. Anatbuddy được ra mắt từ tháng 11/2024 đang tạo chuyển biến rõ rệt khi khuyến khích sinh viên tư duy sâu hơn.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc gọi tên các bộ phận, chatbot gợi mở những câu hỏi dạng giả định: “Các em bắt đầu đặt ra những câu hỏi như: Nó nằm ở đâu? Chức năng ra sao? Nếu bị tổn thương thì chuyện gì xảy ra”?, bác sĩ Ranganath cho rằng đó là dấu hiệu của sự chủ động và hiểu bài kỹ hơn.

Tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS), sinh viên có một trợ lý học tập AI là iSmartGuide, cung cấp các bài học ngắn gọn, thẻ học và các bài đố vui. Kể từ khi ra mắt vào tháng 6, nền tảng này đã phục vụ hơn 22.000 sinh viên.

Đối với Học viện Công nghệ Singapore (SIT), sáng kiến AI tên CommunicAId đóng vai huấn luyện viên giao tiếp cá nhân giúp sinh viên thực hành các tình huống chuyên nghiệp, xử lý các cuộc hội thoại phức tạp, hoặc nhận phản hồi tức thời về bài tập.

AI: Trợ lý nghiên cứu đắc lực

Bên cạnh cá nhân hóa trải nghiệm học tập của mỗi người, AI cũng chứng minh thực lực của mình trong lĩnh vực nghiên cứu. Từ tháng 1, sinh viên y khoa tại NTU đã sử dụng Rileybot – một trợ lý AI hỗ trợ truy xuất thông tin từ các cơ sở dữ liệu.

Bà Rebecca David, thủ thư y khoa cao cấp của trường, cho biết nhiều sinh viên thường bối rối hoặc ngại tiếp cận các cơ sở dữ liệu truyền thống vì mỗi nền tảng lại có một giao diện khác nhau.

Bà cho hay, Rileybot hướng dẫn sinh viên thực hiện các bước tìm kiếm tài liệu chính xác và cho kết quả chuẩn xác hơn nhiều loại chatbot phổ thông như ChatGPT, đồng thời nhấn mạnh, việc thành thạo tìm kiếm không sai sót là kỹ năng thiết yếu cho nghiên cứu chuyên sâu. Đến nay, đã có hơn 500 sinh viên sử dụng Rileybot và Anatbuddy.

Bàn về hiệu quả của các công cụ này, bác sĩ Ranganath cho biết: “Công nghệ là một phần, phần còn lại nằm ở nền tảng chuyên môn của sinh viên, như giải phẫu hay nghiên cứu. Khi kết hợp 2 yếu tố này vào quá trình học hằng ngày, sinh viên càng tự tin hơn và cảm thấy việc học là của chính mình”.

