In bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngày 19/8, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối sách giáo khoa (SGK), nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường, đáp ứng và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học, địa phương.

Bên cạnh số sách đã cung ứng, NXB Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản SGK. Đây được xác định là nguồn sách dự phòng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn nguồn sách, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai, bão lũ, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát sinh như bổ sung sách cho thư viện hoặc các chương trình tặng sách tại địa phương.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK trước ngày khai giảng năm học mới.

Song song với việc cung ứng sách giấy, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết đang triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt cho học sinh và giáo viên. Trong đó, SGK điện tử được cung cấp miễn phí, giúp học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác nội dung sách để phục vụ việc dạy và học.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng khuyến khích học sinh tận dụng SGK cũ của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” nếu được học sinh các năm trước tặng lại, qua đó giảm áp lực phát hành sách mới và thực hành tiết kiệm.

Vừa qua, nhiều phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành phản ánh gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con, nhiều hệ thống nhà sách và kênh bán hàng trực tuyến thông báo hết hàng hoặc chỉ còn sách lẻ. Có phụ huynh thậm chí phải đi gần 10 nhà sách mới mua được đủ một bộ sách cho con.

Bên cạnh các bộ sách đã đặt mua giúp phụ huynh, một số trường học ở TPHCM cũng than khó mua thêm sách giáo khoa.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cam kết cung cấp đầy đủ SGK cho 100% học sinh trước ngày khai giảng, do đó phụ huynh có thể yên tâm.

Bên cạnh đó, ông Minh chia sẻ thêm, trước đó UBND TPHCM đã có kế hoạch để các cơ sở giáo dục tổ chức việc mượn - trả SGK đồng bộ trước năm học mới, bảo đảm sách được bàn giao đúng đối tượng.

Đối tượng được thụ hưởng gồm học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thực hiện các chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trong đó có chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát nhu cầu mượn SGK của học sinh, bảo đảm 100% học sinh có nhu cầu đều được mượn sách theo quy định.