Phụ huynh băn khoăn về mua SGK cũ, NXB Giáo dục Việt Nam lên tiếng

Hai mẫu SGK với thiết kế bìa khác nhau được bày bán tại một nhà sách ở TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phụ huynh băn khoăn vì sách khác mẫu

Những ngày cận năm học mới, việc chuẩn bị sách giáo khoa (SGK) cho học sinh được nhiều phụ huynh quan tâm. Trên các diễn đàn về giáo dục, không ít người đặt câu hỏi khi các nhà sách bán 2 loại SGK có mẫu bìa khác nhau.

Chị Như Thủy (phường Cầu Kiệu, TPHCM) cho biết khi tìm mua bộ SGK lớp 1 tại một nhà sách lớn trên đường Hai Bà Trưng, chị nhận thấy hình minh họa như nhau nhưng có cuốn ghi thông tin trên bìa là "Bộ Giáo dục và Đào tạo", có cuốn ghi “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Tương tự, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, không ít phụ huynh bày tỏ thắc mắc khi mua loại sách mang logo “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Nhiều người còn cho rằng đã mua nhầm sách và thông báo ai cần sẽ tặng lại.

Theo tìm hiểu, những cuốn sách có logo và thông tin “Kết nối tri thức với cuộc sống” là các bản được in từ năm 2025 trở về trước. Trong khi đó, một số SGK được phát hành mới trong năm 2026 có thiết kế bìa khác và chỉ thể hiện thông tin “Bộ Giáo dục và Đào tạo”, không ghi tên bộ sách.

Từ năm học 2026-2027, cả nước bắt đầu sử dụng thống nhất một bộ SGK giáo dục phổ thông theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc là bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Theo đó, bộ SGK được lựa chọn làm bộ thống nhất được phát hành theo mẫu bìa mới trong năm 2026.

Về cơ bản, nội dung các sách mới được kế thừa từ bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, song trên bìa sách mới không còn thể hiện tên bộ sách mà chỉ ghi “Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Đây cũng là lý do khiến một số phụ huynh khi mua sách cho con nhận thấy sự khác biệt về mẫu bìa và đặt câu hỏi liệu mình có mua phải sách cũ hay không.

Nhà xuất bản: Phần lớn SGK in từ năm 2025 trở về trước vẫn sử dụng bình thường

Theo thông báo từ NXB Giáo dục Việt Nam, bên cạnh các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản SGK đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn.

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lưu ý thêm về các trường hợp ngoại lệ, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết trong năm 2026, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT.

Danh mục này gồm: Lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, Chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12.

NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, NXB Giáo dục Việt Nam không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.