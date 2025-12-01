Sinh viên Hàn Quốc đạt kỷ lục vay gần 36.000 tỷ đồng

Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Hàn Quốc (KOSAF), tổng số tiền vay của sinh viên năm 2024 đã đạt hơn 2.000 tỷ won (tương đương với gần 36.000 tỷ đồng). Đây là mức cao nhất trong 9 năm qua. Con số này tăng 11% so với mức ghi nhận trong năm 2023. Lần gần nhất, tổng khoản vay vượt 2.000 tỷ won là vào năm 2015.

Một sinh viên đi qua các áp phích phản đối tăng học phí tại Đại học Yonsei ngày 20/1. Chỉ 4 ngày sau, trường vẫn phê duyệt mức tăng 4,98% (Ảnh: Citizens' Alliance for Free and Standardized University Education).

Sự gia tăng khoản vay của sinh viên diễn ra trong bối cảnh cơ hội việc làm cho nhóm nhân lực này ngày càng trở nên hạn chế. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số người trong độ tuổi 15-29 có việc làm giảm 173.000 người trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ 32 liên tiếp tỷ lệ việc làm của giới trẻ đi xuống.

Bộ Việc làm và Lao động cho biết trong tháng 6, chỉ có 39 vị trí tuyển dụng trên tỷ lệ 100 người tìm việc. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.

Cùng lúc đó, tình trạng sinh viên vay vốn không trả đúng hạn đang gia tăng. Năm 2024, số người chậm trả khoản vay tiêu chuẩn đã lên tới 24.587 người, tăng 14% so với năm trước và gần 50% so với năm 2021.

KOSAF hiện vận hành hai chương trình vay chính. Khoản vay dựa trên thu nhập (ICL) cho phép sinh viên hoãn trả nợ cho đến khi thu nhập vượt một ngưỡng nhất định. Khoản vay tiêu chuẩn yêu cầu họ trả nợ theo lịch cố định, bất kể tình trạng việc làm của họ.

Trong 3 năm gần đây, khoản vay tiêu chuẩn tăng mạnh nhất, đạt 43,4%. Khoản vay theo thu nhập tăng nhẹ hơn.

Các nền tảng tuyển dụng lớn của Hàn Quốc cũng ghi nhận xu hướng giảm mạnh trong nhu cầu tuyển dụng. JobKorea cho biết từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số tin tuyển dụng giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp giảm 20,6%. Khảo sát của Incruit hồi tháng 3 cho thấy chỉ 65,6% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng.

Tuy nhiên, KOSAF nhấn mạnh, khoản vay tăng chủ yếu do lãi suất thấp và chính sách mở rộng đối tượng vay, bao gồm việc áp dụng vay theo thu nhập cho sinh viên cao học từ năm 2022. Chính quyền địa phương cũng tăng cường hỗ trợ thông qua các dự án như chương trình trợ cấp lãi vay của tỉnh Gyeonggi. Chương trình này đã hỗ trợ hơn 430.000 sinh viên kể từ năm 2010.

Trong khi đó, học phí các trường đại học 4 năm tiếp tục tăng, trung bình 4,1% trong năm 2025. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết Chính phủ Hàn Quốc chỉ chi trả 43,3% chi phí giáo dục đại học tính đến năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 67,1% của OECD. Phần còn lại chủ yếu do cá nhân và gia đình sinh viên chi trả.

Mức chênh lệch thu nhập giữa cử nhân và người tốt nghiệp THPT cũng không cao. Năm 2021, sinh viên tốt nghiệp đại học chỉ kiếm được 134,9% thu nhập của người tốt nghiệp THPT, thấp hơn mức trung bình 142,6% của OECD, khiến áp lực vay nợ càng thêm nặng nề đối với giới trẻ.