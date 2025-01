Hơn 2.000 người tham dự FSchools Open STEM Day toàn quốc 2025

Sự kiện diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, thu hút hơn 2.000 giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Với chủ đề "Trải nghiệm thế giới thông minh", FSchools Open STEM Day 2025 mở ra góc nhìn toàn diện về ứng dụng AI trong giáo dục. Trước đó, sự kiện đã được tổ chức xuyên suốt trong năm tại tất cả các trường thuộc hệ thống, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

FSchools Open STEM Day 2025 diễn ra tại Trường TH, THCS và THPT FPT Thanh Hóa.

FSchools Open STEM Day 2025 bao gồm đa dạng các hoạt động như giải đấu Robotics theo thể thức quốc tế, cuộc thi nghiên cứu ứng dụng công nghệ dành cho học sinh và giáo viên, gian hàng trải nghiệm STEM cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc Hệ thống Trường Phổ thông FPT, chia sẻ: "FPT Schools đã sớm đưa STEM vào định hướng phát triển chiến lược của hệ thống từ những ngày đầu thành lập, nhằm phát triển năng lực về khoa học công nghệ cho học sinh trên toàn hệ thống. FSchools Open STEM Day là lời cam kết mạnh mẽ của FPT Schools với vai trò tiên phong trong việc truyền cảm hứng và nhận thức về STEM".

TS. Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại buổi khai mạc chương trình.

Các giải đấu Robotics và trải nghiệm công nghệ

Tham dự FSchools Open STEM Day năm nay, các em học sinh đã được tham gia trò chơi thực hành logic toán, thực nghiệm vật lý, hóa học thú vị. Hàng loạt gian hàng trải nghiệm AI hấp dẫn giúp các em tiếp xúc trực quan với nhiều công nghệ hiện đại như học máy, tạo ảnh bằng AI, robot whalebot và máy bay không người lái (drone).

Ngày hội đem đến đa dạng cơ hội trải nghiệm công nghệ cho học sinh các cấp.

Các giải đấu Robotics của 3 cuộc thi VEX IQ Robotics, VEX V5 Robotics và FIRST Tech Challenge cũng đã được diễn ra tại 10 sân đấu chuẩn quốc tế, thu hút 79 đội thi ở các lứa tuổi khác nhau. Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt đội ngũ học sinh tham dự kỳ thi Robotics uy tín trong và ngoài nước, FPT Schools đảm bảo tổ chức các giải đấu theo thể thức thi quốc tế, nhằm chuẩn bị tinh thần và kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng cho những sân chơi toàn cầu.

Học sinh các cấp có cơ hội cọ xát tại các sân chơi robot.

AI tạo cảm hứng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ

Trong khuôn khổ sự kiện, 46 đội thi xuất sắc nhất đã vượt qua hàng trăm bài dự thi từ 12 trường thuộc hệ thống FPT Schools để tham dự vòng chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học công nghệ STEMPetition 2025. Các đội thi đã mang tới nhiều đề tài độc đáo và có tính thực tiễn cao như Nghiên cứu ủ phân hữu cơ từ cây mai dương, Thùng rác thông minh, Ứng dụng AI giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.

Qua đó, các em không chỉ được phát huy tư duy sáng tạo, mà còn rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng, năng lực tự lập học tập và nghiên cứu.

Học sinh FPT trình bày ý tưởng sáng tạo tại cuộc thi FSchools STEMPetition.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên AI Educamp thể hiện rõ nét "gen" sáng tạo của đội ngũ giáo viên FPT Schools toàn quốc. Các đề tài xuất sắc nhất như Tận dụng ChatGPT hỗ trợ Giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh và chăm sóc phụ huynh, Ứng dụng ClassPoint AI và Edcafe AI trong việc thiết kế câu hỏi tương tác... đều được đánh giá có tính đột phá, giải quyết bài toán thực tế trong giảng dạy và quản lý, khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Hội thảo cấp cao với dàn diễn giả hàng đầu

Hội thảo giáo dục "Chuyển đổi số, bền vững xanh" xoay quanh ứng dụng AI trong giáo dục, quy tụ diễn giả là các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế: GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, bà Natasha Banks - Giám đốc Day of AI Australia và bà Nguyễn Hồng Nga - Giám đốc School of Care Việt Nam, nguyên Giám đốc Marketing FPT IS, Tập đoàn FPT.

Các bài trình bày của diễn giả vẽ nên bức tranh toàn diện về AI, từ hệ thống hóa tới triển khai thực tiễn, từ khía cạnh kinh tế đến phi kinh tế, từ lợi ích đến những mối hiểm họa khôn lường.

Hội thảo "Chuyển đổi số, bền vững xanh" xoay quanh ứng dụng AI trong giáo dục.

Tạo dựng môi trường giáo dục đa dạng trải nghiệm, hiện đại, sáng tạo cho học sinh luôn là tôn chỉ của FPT Schools. Công nghệ, STEM và Robotics giúp học sinh làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống. Đây cũng là một trong ba chương trình học được hệ thống nhà trường chú trọng đầu tư, giảng dạy thông qua chương trình Trải nghiệm thế giới thông minh (SMART) dành cho học sinh toàn hệ thống.

Trong năm 2024, học sinh FPT Schools đạt hàng trăm giải thưởng, thành tích tại các giải đấu STEM, công nghệ và robotics quốc tế, như giải nhất hạng mục tại Enjoy AI - một trong những cuộc thi về AI lớn nhất thế giới, vô địch quốc gia FIRST Tech Challenge - cuộc thi robotics lâu đời nhất thế giới, vô địch tại Global Robotics Games 2024, top 1 môn tin học International STEM Olympiad.