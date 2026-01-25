10 cụm từ tiếng Anh cực ngầu mô tả sự cuồng nhiệt khi “đi bão”

Tại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik tiếp tục xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc sau loạt luân lưu căng thẳng, khép lại giải đấu với hạng ba chung cuộc.

Thành tích này khiến người hâm mộ trên khắp cả nước cùng nhau “đi bão”, ăn mừng trong bầu không khí hân hoan quen thuộc.

Sau đây là một số cụm từ tiếng Anh có thể được sử dụng để miêu tả bầu không khí “đi bão” đặc trưng của người dân Việt Nam.

Người lớn, trẻ em cùng "đi bão" (Ảnh: Nam Anh).

1. Take to the streets: Xuống đường

Cụm từ này dùng để miêu tả cảnh tượng hàng nghìn người cùng lúc rời nhà để tụ tập, ăn mừng trên các tuyến phố. Đây có thể xem là cách diễn đạt sát nghĩa và phổ biến nhất để miêu tả hành động “đi bão”.

Ví dụ: After Vietnam U23’s emotional victory over South Korea U23 in the third-place match, fans across the country took to the streets to celebrate, despite the biting cold in northern Vietnam that night.

(Tạm dịch: Sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu tranh hạng ba, người hâm mộ trên khắp cả nước đã đổ ra đường “đi bão”, mặc cho cái lạnh giá buốt của miền Bắc đêm nay).

2. Paint the town red: Ăn mừng tưng bừng

Đây là cụm "từ lóng", dùng để diễn tả việc người dân xuống đường và tận hưởng niềm vui chiến thắng một cách cuồng nhiệt tại các không gian công cộng.

Điều thú vị nghĩa đen của cụm từ này là “nhuộm đỏ phố phường”, vô tình phản ánh rất sát tinh thần “đi bão” của người Việt, khi sắc đỏ gắn liền với quốc kỳ và màu áo truyền thống của các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ví dụ:

Vietnam fans are ready to paint the town red tonight with national flags, sets of pots and pans, and a burning spirit.

(Tạm dịch: Đêm nay, các cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng “đi bão” hết mình bằng những lá quốc kỳ, những bộ nồi niêu xoong chảo và một tinh thần rực cháy).

"Biển đỏ" của màu áo và sắc cờ trên đường phố TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

3. A sea of red: Biển đỏ

Đây là cụm từ giàu hình ảnh, thường được các tờ báo Việt Nam phiên bản tiếng Anh sử dụng để miêu tả đám đông khoác áo cờ đỏ sao vàng, cầm quốc kỳ và di chuyển trên đường phố sau những chiến thắng giàu cảm xúc của đội tuyển.

Ví dụ:

Several "hot spots" in Hanoi tonight, such as the Kim Lien underpass and the Hoan Kiem Lake pedestrian street, have turned into a "sea of ​​red" as everyone is immersed in happiness after winning the SEA Games championship.

(Tạm dịch: Một vài "điểm nóng" tại Hà Nội trong đêm nay như hầm chui Kim Liên hay phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm như biến thành "biển người áo đỏ, cờ đỏ" khi tất cả đang chìm trong niềm hạnh phúc sau chức vô địch SEA Games).

4. Honk the horns: Bấm còi

Cụm từ này dùng để miêu tả hành động bấm còi xe liên tục, một trong những hình ảnh quen thuộc và đặc trưng mỗi lần người dân xuống đường “đi bão”.

Ví dụ:

Throughout the streets of Vietnam at this time, people are driving and honking their horns loudly, creating an extremely lively atmosphere.

(Tạm dịch: Trên khắp các con phố Việt Nam tại thời điểm này, người dân vừa lái xe vừa bấm còi inh ỏi, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt).

5. Send someone into a state of euphoria: Đưa ai đó vào trạng thái phấn khích tột độ

Cụm từ này thường xuất hiện trong các bài tường thuật thể thao, dùng để miêu tả tác động mạnh mẽ của một khoảnh khắc hoặc kết quả thi đấu tới cảm xúc của người hâm mộ, thường là đạt trạng thái hưng phấn, thăng hoa về mặt cảm xúc.

Ví dụ: The U23 Vietnam team’s achievement of reaching the semi-finals this tournament sent the whole country into a state of euphoria, somewhat reminiscent of the historic 2018 season.

(Tạm dịch: Việc lọt vào bán kết giải đấu lần này của đội U23 Việt Nam đã khiến cả nước vỡ òa trong niềm vui sướng, phần nào gợi nhớ đến mùa giải lịch sử năm 2018).

6. Victory parade: Cuộc diễu hành ăn mừng chiến thắng

Cụm từ này dùng để mô tả cảnh tượng đoàn người và phương tiện di chuyển chậm rãi, có tổ chức trên đường phố để ăn mừng một thành tích lớn. Trong tiếng Anh, đây là cách gọi chuẩn cho các buổi lễ mừng công của các đội thể thao.

Ví dụ:

Even if the Vietnam U23 team doesn't win the final match, we will still hold a victory parade towelcome them back home as soon as they return.

(Tạm dịch: Bất kể đội U23 Việt Nam có giành ngôi quán quân hay không, chúng ta vẫn sẽ tổ chức buổi diễu hành ăn mừng chiến thắng để chào đón họ ngay khi về nước).

Nhiều người mang theo cả nồi, mâm "đi bão" ăn mừng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thanh Tùng).

7. A shared moment of joy: Một khoảnh khắc chia sẻ niềm vui chung

Cụm từ này nhấn mạnh ý nghĩa cộng đồng của “đi bão”, khi mỗi lần xuống đường ăn mừng cũng là lúc mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui chung của cả dân tộc.

Ví dụ:

Taking to the streets after a victory represents a shared moment of joy, where strangers come closer together, creating a more united Vietnam.

(Tạm dịch: Việc xuống đường ăn mừng chiến thắng là một khoảnh khắc sẻ chia niềm vui chung, nơi những người xa lạ xích lại gần nhau, tạo nên hình ảnh một Việt Nam đoàn kết).

8. Unwavering support: Sự ủng hộ không lay chuyển

Cụm từ này dùng để ca ngợi sự luôn gắn bó, đồng hành bền bỉ, không quay lưng ngay cả khi đội nhà hoặc ai đó gặp khó khăn hoặc kết quả không như mong muốn.

Ví dụ:

Fans of the Vietnam U23 team have shown unwavering support, even after their loss to China U23 in the semi-final.

(Tạm dịch: Cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn luôn dành sự ủng hộ không lay chuyển tới đội bóng kể cả khi họ vừa mới thua U23 Trung Quốc ở trận bán kết trước đó).

9. A sense of national pride: Niềm tự hào dân tộc

Cụm từ này thường dùng để miêu tả cảm xúc khi quốc kỳ được giương cao, quốc ca vang lên, hoặc khi một đại diện Việt Nam đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn.

Ví dụ:

Every time a Vietnamese team advances deep into a continental tournament, a strong sense of national pride surges across the country.

(Tạm dịch: Mỗi lần một đội tuyển Việt Nam tiến sâu ở đấu trường châu lục, niềm tự hào dân tộc lại dâng trào mạnh mẽ).

10. On cloud nine: Vô cùng hạnh phúc

Thành ngữ này có nghĩa đen là “ở trên chín tầng mây”, dùng để diễn tả trạng thái hạnh phúc tột độ, mạnh hơn rất nhiều so với “happy”. Cụm từ này đặc biệt phù hợp để miêu tả cảm xúc lâng lâng kéo dài của người hâm mộ sau những chiến thắng lớn.

Ví dụ:

Although several days have passed since the victory of the Vietnam U23 team, some fans are still on cloud nine.

(Tạm dịch: Dù chiến thắng của U23 Việt Nam đã qua vài ngày, nhiều cổ động viên vẫn còn lâng lâng hạnh phúc như đang ở trên chín tầng mây).

Nguyên Khánh