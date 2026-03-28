Hội Triết học có tên mới

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Triết học lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trang trọng.

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng, tổng kết đánh giá nhiệm kỳ vừa qua; thảo luận và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới; bầu ban chấp hành, ban kiểm tra.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận báo cáo, đề án do Ban chấp hành Hội Triết học nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày, nhất trí thông qua nhiều quyết nghị quan trọng, đồng thời thống nhất đổi tên Hội Triết học thành Hội Triết học Việt Nam.

Theo GS.TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội triết học, Triết học luôn giữ vai trò trong đời sống. Đây không chỉ là nền tảng tư duy khoa học mà là nguồn cảm hứng cho những đổi mới trong nhận thức và hành động của con người.

GS.TS Phạm Văn Đức, tân Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Đức Hậu).

Bước vào thế kỷ 21, thế giới chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức.

Điều này đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp và sâu sắc với triết học nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung. Theo đó, vai trò của các tổ chức khoa học như triết học càng trở nên quan trọng, ý nghĩa.

"Đây không chỉ là nơi tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, giảng viên và học giả triết học mà còn là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm thúc đẩy nghiên cứu lý luận, trao đổi học thuật. Bên cạnh đó, Hội cũng góp phần phát triển nền triết học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, GS.TS Phạm Văn Đức nhấn mạnh.

Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ thứ I (2020-2025), GS.TS Trần Văn Phòng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Triết học cho rằng, thời gian qua, hội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; xây dựng các văn bản, quy định và quy chế của hội.

Hội tổ chức được nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực, có ý nghĩa như tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, triển khai nhiều đề tài, công trình nghiên cứu.

Thông qua các hoạt động, Hội đã khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, giảng dạy triết học; từng bước khẳng định được vị thế và uy tín trong đời sống lý luận, khoa học và tư vấn chính sách, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của mình cả trong nước và quốc tế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, mở rộng tổ chức ở cả ba miền Bắc -Trung - Nam.

Đến nay, các chi hội đã được thành lập ở cả ba miền, nâng tổng số chi hội trực thuộc lên 8 chi hội, với hơn 300 hội viên. Các chi hội tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đặc biệt, từ tháng 5 năm 2023, Hội đã chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn quốc tế các Hội triết học (FISP), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của hội trong cộng đồng triết học quốc tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội thống nhất thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động theo điều lệ hội; xây dựng hội vững mạnh, có uy tín trong nước và quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của hội trong nghiên cứu, giảng dạy.

Các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn và phản biện; mở rộng hợp tác quốc tế…

Kết thúc đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 31 ủy viên và ban kiểm tra gồm 3 ủy viên.

Hội nghị ban chấp hành Hội Triết học nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban thường vụ gồm 17 thành viên, trong đó có 8 chức danh lãnh đạo chủ chốt và 9 ủy viên.