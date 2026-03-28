Lịch thi vào 8 trường chuyên tại Hà Nội, nhiều cách tính điểm mới

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027 ghi nhận nhiều điều chỉnh đáng chú ý về lịch thi, phương thức tuyển sinh và cách tính điểm.

Bên cạnh việc giữ ổn định cấu trúc thi 4 môn, một số trường đã áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm: Bỏ 1 điều kiện phụ vào lớp chuyên địa lý

Năm 2026, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với tổng chỉ tiêu 490 học sinh cho 8 lớp chuyên. Trong đó, các lớp toán, tin, vật lí, hóa học, ngữ văn, tiếng Anh mỗi lớp 70 chỉ tiêu, riêng sinh học và địa lí mỗi lớp 35 chỉ tiêu.

Thí sinh phải dự thi 4 môn gồm 3 môn điều kiện là toán, ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn chuyên. Cách tính điểm xét tuyển được chia theo hai nhóm. Nhóm đăng ký chuyên toán, lý, hoá, sinh địa sẽ tính điểm tổng của môn toán điều kiện (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Nhóm đăng ký chuyên văn sẽ tính điểm tổng của môn văn điều kiện (hệ số 1) và môn văn chuyên (hệ số 2). Tương tự, thí sinh đăng ký chuyên tiếng Anh sẽ tính điểm tổng của môn tiếng Anh điều kiện (hệ số 1) và môn tiếng Anh chuyên (hệ số 2).

Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-5/6.

Học sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một điểm mới đáng chú ý nằm ở phương án xét tuyển đối với lớp chuyên địa. Theo đó, thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên khác đều được xét vào lớp chuyên này nếu đã đăng ký nguyện vọng trước đó và không có môn nào dưới 2 điểm. Năm ngoái, trường yêu cầu các môn điều kiện không được dưới 3,5 điểm.

Học phí của trường năm nay dự kiến khoảng 3,4 triệu đồng/tháng.

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn: Nhân hệ số 3 với môn chuyên

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển 150 chỉ tiêu gồm 90 chỉ tiêu cho chuyên ngữ văn, 30 chỉ tiêu cho mỗi môn chuyên lịch sử và địa lí.

Giống năm ngoái, thí sinh phải dự thi 4 môn gồm 3 môn chung là ngữ văn, toán, tiếng Anh và 1 môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký. Tuy nhiên cách tính điểm xét thay đổi.

Trong khi các môn chung tính hệ số 1 thì môn chuyên tính hệ số 3. Đây là cũng trường chuyên duy nhất tính hệ số 3 cho môn chuyên. Trường cũng chỉ xét tuyển thí sinh đạt 6 điểm môn chuyên trở lên.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 23-24/5, dự kiến công bố kết quả trước ngày 29/6.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên: Giữ ổn định tuyển sinh

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức lịch thi tuyển cùng ngày với Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. So với năm trước, lịch này sớm hơn 1 tuần.

Trong hai ngày 23-24/5, thí sinh dự thi ba môn chung (văn, tiếng Anh, toán) và môn chuyên. Các em được lựa chọn thi 1 hoặc 2 môn chuyên với điều kiện không cùng buổi thi.

Cách tính điểm xét tuyển của trường giữ nguyên. Cụ thể, điểm văn và tiếng Anh phải đạt tối thiểu 4 điểm, không tính vào điểm xét tuyển. Điểm xét là tổng điểm môn toán chung nhân hệ số 1 và môn chuyên nhân hệ số 2.

Năm nay trường lấy 545 chỉ tiêu cho 5 lớp chuyên toán, lý, hoá, sinh, tin. Mỗi khối chuyên có 109 chỉ tiêu, tăng 4 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Trường công bố kết quả trước ngày 16/6.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thi trong 1 ngày

Như thông lệ, năm nay Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh cho các lớp tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn với tổng chỉ tiêu là 630. Trong đó chuyên Anh vẫn có chỉ tiêu cao nhất với 315 học sinh.

T.Anh T.Nga T.Pháp T.Trung T.Đức T.Nhật T.Hàn 315 35 35 70 70 70 35

Thí sinh dự thi 4 môn gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn ngoại ngữ chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn điều kiện nhân hệ số 1 cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2.

Kỳ thi chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất là 7/6. Kết quả công bố trước 21/6.

Năm nay trường có 70 suất học bổng gồm 20 suất toàn phần và 50 suất bán phần. Học phí của trường là 3,2 triệu đồng/tháng.

4 trường chuyên Sở: Học sinh không cần hộ khẩu Hà Nội vẫn được đăng ký

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027 có điểm mới đặc biệt. Theo đó, học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập.

Như vậy, ngoài học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội như trước đây, những học sinh đang tạm trú hợp pháp tại thành phố cũng có thể đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên.

Một thay đổi đáng chú ý khác là hình thức thi ở môn lịch sử và địa lý. Theo đó, thí sinh thi 2 môn chuyên này sẽ không chỉ làm tự luận như trước mà chuyển sang hình thức kết hợp 2 dạng tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh vẫn phải làm 3 bài thi chung của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, đồng thời làm thêm 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Các bài thi chung được tính hệ số 1, trong khi bài thi môn chuyên được tính hệ số 2. Lịch thi diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh gồm: THPT chuyên Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT chuyên Sơn Tây.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của tối đa 2 trong 4 trường này. Thí sinh có thể đăng ký cùng 1 môn chuyên ở 2 trường khác nhau và phải sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng 1 và 2. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đăng ký các môn chuyên khác nhau, với điều kiện lịch thi không trùng nhau.