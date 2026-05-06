Tiếng Anh mất ưu thế, môn lý vươn lên vị trí mới trong thi tốt nghiệp 2026

Trong tổng số hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026, môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) có 347.455 thí sinh đăng ký. Con số này giảm hơn 17.000 so với năm 2025, mức giảm là 4,8%.

Môn vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký thi, tăng 35.332, tương ứng tăng 9,97%.

So với môn ngoại ngữ, số thí sinh chọn thi vật lý cao hơn 42.000 em. Nếu tính thêm gần 8.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ, tỷ lệ thí sinh chọn vật lý vẫn cao hơn khoảng 34.000 em.

Trong khi năm ngoái, tương quan này đảo ngược, số thí sinh thi ngoại ngữ cao hơn số thí sinh thi vật lý gần 10.700 em.

Tổng quan chung, số lượt thí sinh chọn các môn xã hội vẫn chiếm áp đảo so với số lượt thí sinh chọn môn tự nhiên.

Cụ thể, tổng lượt thí sinh chọn thi lý - hoá - sinh - tin chỉ hơn 732.000, trong khi tổng lượt thí sinh chọn thi sử - địa - giáo dục kinh tế và pháp luật - ngoại ngữ vào khoảng hơn 1,65 triệu, gấp 2,25 lần.

Chênh lệch này đã được thu hẹp lại so với năm 2025 (2,36 lần).

Số thí sinh đăng ký các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6. Trong đó, gần 94,8% số thí sinh, tương ứng hơn 1,16 triệu em, đang học lớp 12. Khoảng 64.000 thí sinh còn lại là thí sinh tự do, cao nhất từ trước đến nay.