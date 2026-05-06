Thí sinh chọn môn lịch sử tiếp tục tăng, số lượng chỉ sau toán và văn

Theo số liệu Bộ GD&ĐT công bố chiều nay (6/5), hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi môn toán và ngữ văn. Sở dĩ số lượng cao bởi đây là hai môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nhìn chung so với năm ngoái, năm nay tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục nên ở các môn thi đều có số lượng thí sinh tăng hơn.

Với 570.800 thí sinh, lịch sử là môn thi xếp thứ 3. Đây cũng là năm thứ 2 liên tục, môn học này có nhiều thí sinh lựa chọn nhất sau môn toán và ngữ văn. So với năm 2025, số này tăng hơn 71.400 thí sinh.

Xu hướng đăng ký môn thi và so sánh năm nay với năm ngoái (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Ở vị trí thứ 4,5,6 tương ứng với môn địa lý, vật lý và ngoại ngữ. Tin học và công nghệ công nghiệp là hai môn đứng cuối bảng lựa chọn môn thi năm nay, song lại tăng vượt bậc so với năm trước.

Các môn hóa học, vật lý có số thí sinh nhỉnh hơn nhưng mức tăng không đáng kể. Các môn còn lại là địa lý, sinh học, ngoại ngữ giảm nhẹ.

Nhìn chung số lượng thí sinh năm nay tiếp tục dịch chuyển lựa chọn từ môn tự nhiên sang xã hội nhiều hơn.

Năm nay, nhiều trường bỏ khối C00 (văn, sử, địa) trong khi có các tổ hợp chứa môn lịch sử, đấy cũng là lý do khiến nhiều em lựa chọn môn thi này để xét tuyển.