Học phí hệ dân sự các trường công an, quân đội năm 2026

Năm nay, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 250 chỉ tiêu dân sự ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Học phí mới công bố là 20,9 triệu đồng/năm học, tính trên 10 tháng thực học.

Trường Sĩ quan Thông tin (tên gọi dân sự là Trường Đại học Thông tin liên lạc) tuyển 100 chỉ tiêu hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Mức học phí cho cả năm học là 18,5 triệu đồng, thấp đáng kể so với các trường đại học công lập ngoài quân đội.

Cùng mức học phí tương đương là Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (tên dân sự là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa). Năm nay trường tuyển 200 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Ở nhóm trường công an, ngoài Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy còn có 3 trường khác lần đầu tuyển hệ dân sự gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Mức thu học phí hiện chưa được công bố.

Ở nhóm trường quân đội, 15 trường được đào tạo hệ dân sự với tổng chỉ tiêu là 3.880 cho các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Các trường này gồm: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Năm ngoái, học phí hệ dân sự trình độ đại học của các trường nói trên ở mức phổ biến là 18,5 triệu đồng.

Một số trường tính học phí theo tín chỉ, như Học viện Kỹ thuật mật mã thu 525.000 đồng/tín chỉ, Học viện Khoa học quân sự thu 450.000 đồng/tín chỉ. Ước tính mỗi năm học sinh viên học hơn 30 tín chỉ, tương đương khoảng 18 triệu đồng/năm học.

Tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội, học phí nhỉnh hơn do đặc thù nghệ thuật, mức phổ biến khoảng 1,91 triệu đồng/tháng.