Học sinh vùng lũ nhận quà và lời nhắn xúc động của thầy hiệu trưởng

Sáng 6/10, 399 học sinh Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh), trở lại trường sau một tuần tạm nghỉ vì bão Bualoi (bão số 10) và ngập lụt kéo dài.

Trong lễ chào cờ đầu tuần, thầy Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng nhà trường - gửi lời động viên đến học sinh và gia đình vì đã gặp phải những thiệt hại, khó khăn do bão lũ gây ra.

Học sinh Trường Tiểu học Liên Minh nhận quà Tết Trung thu khi trở lại trường sau một tuần tạm nghỉ (Ảnh: Tiến Đông).

Thầy hiệu trưởng cũng cảm ơn chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, phụ huynh đã chung tay giúp nhà trường khắc phục thiệt hại, dọn dẹp bùn đất để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Nhân dịp Tết Trung thu, thầy cô nhà trường đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa dành tặng các em. Mỗi học sinh được nhận chiếc bánh Trung thu do các mạnh thường quân, thầy cô và phụ huynh đóng góp. Nhiều em háo hức, xúc động khi nhận món quà bất ngờ.

Trường Tiểu học Liên Minh bị ngập sâu nhiều ngày sau bão Bualoi (Ảnh: Tiến Đông).

"Thời gian qua, nhiều địa phương gánh chịu các trận bão, lũ lụt triền miên. Nhiều bản làng bị xóa sổ, học sinh nơi đó mất hết sách vở, quần áo, thậm chí không còn trường lớp để học.

Ngày hôm nay, chúng ta được trở lại trường lớp, đó là điều may mắn. Các em hãy cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người", thầy Đông nhắn nhủ học sinh trong lễ chào cờ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Tiến Đông cho biết, trước đó bão Kajiki (bão số 5) hồi cuối tháng 8 đã làm tốc mái sân khấu của trường.

Khi thiệt hại chưa được khắc phục, bão Bualoi lại đổ bộ khiến nhiều công trình, nhà dân tại địa phương tốc mái, hư hỏng. Mực nước sông dâng cao, gây ngập sâu tới 1,5-2m. Nhà trường bị hư hỏng nhiều cây xanh, bàn ghế, sách vở.

Từ ngày 3/10, thầy cô tất bật dọn bùn đất, vệ sinh lớp học để đón học sinh trở lại (Ảnh: Tiến Đông).

Khi nước lũ có dấu hiệu rút chậm, từ ngày 3/10, toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng lực lượng chức năng và phụ huynh đã tập trung dọn dẹp, lau rửa bàn ghế, khử khuẩn các phòng học để đón học sinh trở lại.

Cùng với đó, cô Phạm Thị Kim Tuyến - Tổng phụ trách Đội - đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, phụ huynh, thầy cô quyên góp kinh phí mua quà Trung thu tặng học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, tỉnh này có 16 trường bị ảnh hưởng trong đợt bão, lũ vừa qua. Sở đã cử đoàn công tác đến các xã kiểm tra, hướng dẫn khắc phục và phối hợp địa phương khôi phục cơ sở vật chất để kịp đón học sinh trở lại từ sáng 6/10.