Học sinh Trường Ams tranh tài làm đại sứ, thể hiện tài năng phong phú

Vòng thi tài năng với chủ đề "Trao và nhận" vừa là cơ hội để các thí sinh tranh tài, thể hiện được bản lĩnh, tài năng và kỹ năng làm chủ sân khấu, vừa là dịp để các đại sứ tương lai thể hiện được những góc nhìn đa chiều, đầy màu sắc về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, đi tìm đáp án cho câu hỏi "Trên hành trình của mình, bạn đã trao đi thứ gì, và nhận lại thứ gì?".

Mang lại sự sôi động cho cả hội trường khi mang tới tác phẩm "Vợ chồng A Phủ", được thể hiện trên nền những bài hát quen thuộc mang âm hưởng dân tộc như "Người miền núi chất", "Để Mị nói cho mà nghe", hai thí sinh Ngọc Mai và Triết Khoa được ban giám khảo đánh giá cao về nội dung cũng như khả năng làm chủ sân khấu.

Về mặt nội dung, tác phẩm chính là câu chuyện thể hiện rất rõ nội dung chủ đề "Trao và Nhận được chương trình đưa ra", là sự thức tỉnh ý thức, trao đi sự đồng cảm và giúp đỡ với hoàn cảnh của người khác chứ không chỉ của bản thân.

Học sinh Trường Ams diễn "Vợ chồng A Phủ" theo lối sáng tạo (Video: Mỹ Hạnh).

Tiếp đó, thí sinh Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Kiều Anh đem tới tiết mục lấy bối cảnh tại một buổi lễ tốt nghiệp, sau đó hai người bạn thân bị mắc kẹt và chỉ một trong hai có thể quay trở lại với gia đình và bạn bè, cả hai sau đó đều tranh giành quyết liệt và phải đối mặt với những sự lựa chọn khó khăn.

Một cặp thí sinh khác hút hồn khán giả bằng tài đánh violin và múa ba lê là của Anh Đức và Mai Vy. Tiết mục của hai thí sinh này nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Màn khiêu vũ duyên dáng của hai thí sinh Phạm Uyên Nhi và Bùi Minh Dũng trên nền ca khúc "If the world was ending" cũng nhận được sự tán thưởng.

Phần trình diễn của cặp thí sinh Anh Tuấn và Thảo Nguyên trên nền nhạc ca khúc "What if i took it off for you" đã đem đến cho toàn bộ khách mời trong hội trường một màn trình diễn đầy cảm xúc.

Hình ảnh tiết mục đến từ cặp thí sinh Hoàng Tùng và Yến Linh (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Phần trình diễn đến từ thí sinh Huyền Trang và Ngọc Minh (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Phần trình diễn đáng yêu đến từ thí sinh Uyên Nhi và Minh Dũng (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Hình ảnh màn trình diễn của 2 thí sinh Tuệ Châu và Minh Anh (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Phần kết đẹp mắt trong tiết mục của Ngọc Mai và Triết Khoa (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Cuộc thi "Ams ambassador" là sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình "Ngày hội anh tài", sự kiện thường niên lớn nhất của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại đây, các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi khác nhau để tiến tới ngôi vị quán quân, trở thành gương mặt đại diện cho toàn trường.

Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề "Estampilla - Kỷ chương" cho chương trình, với mong muốn học sinh 13 khối chuyên tại trường THPT Amsterdam sẽ có cơ hội tạo nên dấu ấn của riêng mình, khẳng định những bản sắc cá nhân độc đáo, biểu lộ những phẩm chất, cá tính riêng biệt.

Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, top 20 ứng viên sáng giá đã được chọn ra để bước tiếp vào vòng thi tài năng, nơi các thí sinh tranh tài qua các màn biểu diễn ấn tượng. Tại đêm chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trải qua các phần thi để chọn ra người xứng đáng với các giải thưởng cho Đại sứ.