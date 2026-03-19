Học sinh mong ngôi trường khang trang vùng biên để tránh mưa, lũ

Sáng 19/3, không khí trang trọng, phấn khởi như bao trùm 11 xã biên giới tỉnh Nghệ An khi lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp đồng loạt diễn ra. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng đông đảo người dân, giáo viên và học sinh.

Tại xã Thông Thụ, điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm. Trong trang phục chỉnh tề, tay cầm cờ Tổ quốc, các em xếp hàng ngay ngắn, háo hức chờ đón khoảnh khắc khởi công ngôi trường mà các em đã mong đợi từ lâu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao 30 suất quà tới học sinh xã Thông Thụ tại lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến dự, thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên và người dân địa phương. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cũng trao 30 suất quà tới học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Em Lữ Thị Huyền Nhược, học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ, bày tỏ: “Em rất mong có một môi trường học tập sạch sẽ, đầy đủ hơn để việc học và sinh hoạt thuận lợi. Nếu có trường mới, chúng em sẽ không phải đi lại xa, nhất là những ngày mưa lũ. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn, đạt được nhiều thành tích hơn nữa”.

Em Lữ Thị Huyền Nhược, học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với nhiều học sinh nơi đây, con đường đến trường không chỉ xa mà còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Vì vậy, việc xây dựng trường nội trú không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đến lớp mà còn mở ra cơ hội học tập ổn định, lâu dài.

Bà Vi Thị Thiết (62 tuổi, bản Đồng Mới, xã Thông Thụ) chia sẻ: “Trước đây các cháu đi học rất vất vả, có hôm mưa lớn phải nghỉ học. Sắp tới có trường mới, khang trang hơn, chúng tôi rất mừng, con cháu được học hành tốt hơn, bố mẹ cũng yên tâm”.

Ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, chia sẻ: “Thông Thụ là xã biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế. Việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp không chỉ giúp các em có môi trường học tập tốt hơn mà còn góp phần thay đổi diện mạo giáo dục của địa phương trong thời gian tới”.

Tại xã Kim Bảng (huyện Thanh Chương cũ), nơi một điểm trường nội trú liên cấp khác được khởi công trong dịp này.

Bà Vi Thị Thiết (bản Đồng Mới, xã Thông Thụ) bày tỏ niềm xúc động, biết ơn trong ngày khởi công, tiếp thêm niềm tin cho việc học của con em (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo bà Đậu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch UBND xã Kim Bảng, việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là chủ trương ý nghĩa, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân. “Công trình không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục mà còn tạo điều kiện để học sinh vùng khó được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn”, bà Thảo nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Thanh (xóm 4, xã Kim Bảng) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi nhà nước xây dựng trường mới, các cháu sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, không còn vất vả như trước”.

Lãnh đạo địa phương khẳng định, các công trình trường nội trú liên cấp khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết căn bản khó khăn về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh vùng biên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, thắp sáng ước mơ cho thế hệ tương lai.