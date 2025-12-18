Học sinh lớp 12 chi 3,5 triệu đồng chụp kỷ yếu, thuê thợ riêng như ngôi sao

Từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng để “lưu giữ thanh xuân”

Trên mạng xã hội Threads, một bức ảnh ghi lại cảnh chụp kỷ yếu ở Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn đã tạo nên một "dư chấn" nhỏ.

Người xem bất ngờ trước sự đông đúc của "rừng" ống kính máy ảnh chen chúc nhau chĩa về những nữ sinh như cảnh tượng thường gặp trong các sự kiện của giới giải trí. Dường như mỗi "ngôi sao học đường" đang tạo dáng kia đều có một nhiếp ảnh của riêng mình.

Bức hình phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách thế hệ học sinh hôm nay “lưu giữ thanh xuân”.

Đoạn clip gây chú ý trên mạng ghi lại cảnh chụp kỷ yếu (Ảnh chụp màn hình).

Cuối tuần trước, Minh Anh - học sinh Trường THPT Yên Hoà, Hà Nội - dậy từ 4h30 sáng để trang điểm, chuẩn bị cho việc chụp ảnh kỷ yếu vào 7h sáng tại trường. Em và bạn cùng lớp thuê chung một thợ trang điểm với chi phí 300.000 đồng/người. Cả hai chọn phong cách "thanh xuân vườn trường" với mái tóc được uốn xoăn nhẹ và thắt nơ trắng.

“Chụp ảnh kỷ yếu với chúng em là một sự kiện đánh dấu hành trình 12 năm đèn sách.

Có bạn còn tự tay thiết kế thiệp mời để mời ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, anh chị em họ, bố mẹ và bạn bè cũ thời cấp 1, cấp 2 đến trường dự sự kiện này. Đó cũng là lý do mà nếu có điều kiện, chúng em sẽ thuê thợ riêng”, Minh Anh chia sẻ.

Số tiền Minh Anh chi cho bộ ảnh lưu giữ thanh xuân xấp xỉ 3,5 triệu đồng. Trong đó tiền thuê thợ chụp ảnh riêng là 1 triệu đồng cho cả ngày. Em cũng thuê áo dài riêng thay vì dùng áo dài do studio cung cấp với giá 350.000 đồng.

Minh Anh cho biết, nhiều bạn trai trong lớp cũng đi thuê vest riêng để vừa với dáng người hơn.

Ngọc Diệp - học sinh Trường THPT Hoàng Mai - cũng chi hết 3 triệu đồng cho bộ ảnh kỷ niệm đặc biệt này vào hồi đầu tháng. Trong đó có 800.000 đồng theo mức đóng góp chung của cả lớp, 1,2 triệu đồng thuê thợ chụp hình riêng, 500.000 đồng thuê thợ trang điểm và 500.000 đồng mua phụ kiện làm tóc, làm móng...

Theo Diệp, khoản chi quan trọng và tốn kém nhất trong chụp kỷ yếu là thuê thợ chụp riêng. Diệp cho rằng gói chụp dịch vụ với 3-4 thợ chụp chỉ mang tính chất lưu niệm. Trung bình một lớp học có 45-50 học sinh, thợ ảnh không thể chăm chút kỹ cho từng cá nhân. Vì vậy, những học sinh có điều kiện và coi trọng bộ hình kỷ yếu đều lựa chọn thuê một thợ chỉ đi theo mình.

Khảo sát từ nhiều học sinh THPT tại Hà Nội, chi phí cho bộ ảnh kỷ yếu hiện nay có biên độ dao động lớn, tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân và định hướng chung của tập thể lớp. Thông thường, nữ sinh sẽ chi nhiều tiền hơn nam sinh do nhu cầu trang điểm, trang phục và phụ kiện cầu kỳ hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Văn Dũng - nhân viên của một studio - cho biết, một gói chụp kỷ yếu có thể dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng/học sinh. Gói dịch vụ phổ biến nhất ở mức 300.000-500.000 đồng/học sinh, cao hơn tại Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn khác.

Anh Dũng phân tích, sự chênh lệch giá chủ yếu đến từ chất lượng sản phẩm, đặc biệt là khâu hậu kỳ. Những gói chỉ chỉnh màu cơ bản, xử lý nhanh và đồng loạt sẽ có chi phí thấp hơn. Trong khi đó, các gói hậu kỳ kỹ càng từng ảnh cá nhân đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên giá cao hơn.

Bên cạnh đó, thiết bị và nhân sự cũng là yếu tố quan trọng. Các gói cao cấp thường sử dụng thêm máy phụ, ống kính chuyên dụng, đèn, flycam và có nhiều thợ chụp giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, thời gian, địa điểm chụp và các dịch vụ đi kèm như thuê trang phục, xây dựng ý tưởng sáng tạo cầu kỳ, mua vé vào điểm chụp hình ngoài trường học… cũng khiến chi phí bộ ảnh tăng lên.

Học sinh cuối cấp chụp ảnh kỷ yếu (Ảnh: NVCC).

Tâm tư phụ huynh và bí quyết giảm chi phí

Chị Nga (45 tuổi, Trung Liệt, Hà Nội), người có ba con đang độ tuổi đi học, chia sẻ về sự thay đổi của chi phí "lưu trữ thanh xuân" qua các thế hệ. Con đầu của chị tốt nghiệp lớp 12 cách đây 5 năm, số tiền mà chị chi cho bộ hình kỷ yếu của con chỉ là 400.000 đồng. Tuy nhiên, đến con thứ hai, chị phải chi gấp đôi.

“Lớp con tôi chọn gói chụp dã ngoại, phải thuê xe du lịch nên chi phí là 800.000 đồng. Nghe con thủ thỉ là trong lớp nhiều bạn thuê thêm thợ cá nhân để được chụp riêng nhiều hơn, tôi mới biết nhu cầu của các con giờ đã đổi khác nhiều", chị Nga tâm sự.

Chị Nga không chê trách xu hướng chụp ảnh kỷ yếu mới hiện nay. Bản thân chị cũng sẵn sàng chi thêm tiền nếu con có nhu cầu. Tuy vậy, điều khiến chị băn khoăn là chi phí chụp ảnh kỷ yếu có thể trở thành gánh nặng với một số gia đình. Đồng thời, các học sinh ít có điều kiện hơn có thể thấy chạnh lòng khi nhìn bạn bè thuê thợ chụp hình, thuê thợ make up, lộng lẫy như những ngôi sao.

Từ góc độ người làm nghề, anh Lê Văn Dũng cho rằng các lớp hoàn toàn có thể tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng, nếu có sự tính toán hợp lý ngay từ đầu.

Theo đó, việc lựa chọn gói chụp ảnh chỉ nên ưu tiên cho 1-2 ý tưởng chủ đề để tiết kiệm thời gian chụp, giảm bớt trang phục và bố cục bối cảnh, không tốn kém chi phí đi lại.

Việc chụp quá nhiều phong cách và bối cảnh sẽ khiến thời gian kéo dài, tốn kém trang phục, chi phí phát sinh, gây mệt mỏi và “loãng” bộ ảnh.

Bên cạnh đó, học sinh nên tận dụng các trang phục cơ bản, phù hợp với lứa tuổi như áo dài, áo sơ mi, quần tây, đồng phục. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí thuê đồ mà vẫn đảm bảo hình ảnh đồng đều, chỉn chu và đúng phong cách thanh xuân.

Cuối cùng, anh Dũng lưu ý thêm xu hướng thuê thêm thợ ảnh riêng. Anh cho rằng học sinh cần cân nhắc thật kỹ về nhu cầu của bản thân thay vì đua theo trào lưu. Các gói chụp dịch vụ thường đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản, học sinh chỉ cần kiên nhẫn chờ tới lượt chụp cá nhân thay vì thuê thợ riêng với giá cao gấp đôi hoặc gấp ba.