Niềm vui ngày khai giảng vùng biên viễn từ tấm lòng bạn đọc báo Dân trí

Từ vùng đất giáp biên giới Trung Quốc thuộc tỉnh Cao Bằng, cô Đường Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Thông, chia sẻ với phóng viên báo Dân trí niềm vui của ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Từ sáng sớm, bà con người Mông, người Tày, Nùng, Dao khắp các bản làng đổ về thung lũng, nơi ngôi trường nhỏ trang trí rợp cờ hoa, tay dắt con trẻ tới trường.

Nhiều em nhỏ đi bộ cùng mẹ 2-3km đường rừng. Một số em được mẹ chở 10km bằng xe máy. Các em đều có mặt đông đủ tại điểm trường chính Đa Thông.

Hai em nhỏ đến Trường Mầm non Đa Thông khai giảng sáng nay (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trường Mầm non Đa Thông thuộc xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, là xã đặc biệt khó khăn. Đặc thù của hệ thống trường học ở đây thường có một trường chính và nhiều điểm trường lẻ nằm rải rác trong các thôn bản.

Với trường Mầm non Đa Thông, trường chính nằm ở giữa cánh đồng. 4 điểm trường còn lại ở xa và nằm trên những triền núi cao đi lại hết sức khó khăn.

Năm học 2025-2026, trường có tổng số 286 trẻ là đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó dân tộc Mông chiếm trên 80%.

Buổi khai giảng của cô trò trường Mầm non Đa Thông diễn ra giản dị, ấm áp với những tiết mục múa hát hồn nhiên. Sau đó, cô và trò cùng thực hiện nghi thức chào cờ qua màn hình tivi cùng hàng triệu trẻ mầm non, học sinh, sinh viên toàn quốc. Các em chăm chú, háo hức dõi theo Lễ khai giảng năm học mới từ Hà Nội.

Năm nay, cô và trò trường Đa Thông có thêm một niềm vui. Đó là điểm trường Lũng Khỉnh vừa được báo Dân trí phối hợp với Cục Đào tạo Bộ Công an và Công an tỉnh Cao Bằng cùng nhà tài trợ xây dựng lại. Không lâu nữa, các em nhỏ tại điểm trường Lũng Khỉnh sẽ có phòng học mới khang trang, tiện nghi, không lo nóng bức hay gió bão.

Cách Trường Mầm non Thông Nông hơn 330km về phía Tây có Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Quảng Nguyên, cũng là một ngôi trường mà bạn đọc của báo Dân trí cùng chung tay gây dựng.

Học sinh trường Quảng Nguyên trong lễ khai giảng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trường Quảng Nguyên trước đây thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành, trường hiện thuộc địa bàn xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang. Thầy Hoàng Văn Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm học mới 2025-2026, nhà trường đón 510 học sinh là dân tộc Tày, Dao, H’Mông, Nùng.

Thầy vất vả, trò nghèo khó, nhưng 3 năm qua, việc dạy và học của thầy trò Quảng Nguyên đã khắc phục được phần nào nhờ nhà bán trú mà báo Dân trí trao tặng.

Nhớ lại cảnh trước năm 2023, hơn 200 em học sinh nội trú của trường phải ngủ trong dãy nhà tôn mùa hè nóng như lò bánh mì, mùa đông thì lạnh thấu xương, thầy Toàn xúc động nói: “Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí mà nhà trường đã có dãy nhà ở khang trang, đáp ứng được nơi ăn ở cho các em học sinh dân tộc bán trú. Năm nay là năm học thứ 3 các em học sinh nơi đây được hưởng niềm vui đó”.

Ông Phan Huy Ngọc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang (cũ), hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (ảnh giữa), cùng nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (áo trắng bên cạnh) và các địa biểu cắt băng khánh thành Nhà bán trú tại Trường PTDTBT Quảng Nguyên năm 2023 (Ảnh: tư liệu báo Dân trí).

Thông qua báo Dân trí, thầy Toàn thay mặt nhà trường xin được gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã hỗ trợ nhà trường xây dựng nhà nội trú để các em học sinh yên tâm tới trường, tập trung học tập, chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Cũng trong sáng nay, gần 60 trường học trên cả nước có sự chung tay góp sức xây dựng của bạn đọc báo Dân trí đã tổ chức lễ khai giảng đặc biệt - lễ khai giảng đầu tiên sau sắp xếp lại giang sơn, cũng là lễ khai giảng đầu tiên học sinh, sinh viên cả nước cùng nghe một tiếng trống trường từ Hà Nội.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 tới nay, báo Dân trí đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức khởi công, xây dựng và hoàn thành 8 công trình trường học, trung bình mỗi tháng lại có 1 điểm trường vùng cao khó khăn được báo Dân trí xây mới phòng học, khu bán trú, bếp ăn dành cho học sinh.