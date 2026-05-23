Học sinh cuối cấp rơi nước mắt ngày tổng kết, kể những đêm học đến 2h

Sáng 22/5, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức Lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2025 - 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cả ngành giáo dục thực hiện chủ đề năm học “Kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển”.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã linh động trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; không ngừng đổi mới công tác quản lý và giảng dạy; phát triển đội ngũ; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và học tập; chủ động trong công tác tổ chức các hoạt động trong nhà trường; xác định mũi nhọn là công tác chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh các hoạt động câu lạc bộ và phong trào thiết thực, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Thực hiện Thông tư 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mô hình trường trung học phổ thông chuyên, năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề trường chuyên, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức quản trị nhà trường và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi đến cán bộ quản lý, giáo viên của các trường chuyên và các trường trung học phổ thông trong thành phố, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cho toàn thành phố", Hiệu trưởng nhà trường nói.

Bên cạnh đó, với sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể sư phạm, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng đã hoàn thành kế hoạch năm học và đạt được những kết quả nổi bật.

"Xin cảm ơn quý cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động. Xin chúc các em học sinh có một mùa hè thật vui tươi, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 sẽ có kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học đạt kết quả tốt nhất", bà Phạm Thị Bé Hiền chia sẻ.

Những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếc nuối

Sáng cùng ngày, sau tiếng nhạc sôi động của tiết mục flashmob cuối buổi lễ ra trường tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), nhiều học sinh đã bật khóc khi nhận ra hành trình 12 năm đèn sách của mình sắp khép lại.

Trong ngày chia tay mái trường phổ thông, Nguyễn Lê Tuấn, lớp 12CT2, là một trong những học sinh được vinh danh nhờ thành tích xuất sắc tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, nam sinh dự định du học và đã nhận thư báo trúng tuyển từ một trường đại học tại Mỹ, nơi em sẽ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ mà em yêu thích.

Nam sinh cho biết để đạt được thành quả hiện tại, em từng trải qua không ít thất bại. Có những giai đoạn, Tuấn thức đến 2-3h để hoàn thành nghiên cứu. Ánh đèn bàn học kéo dài suốt đêm trở thành hình ảnh quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của em suốt nhiều tháng liền.

“Có lúc em muốn bỏ cuộc vì quá áp lực, nhưng nhờ thầy cô, bạn bè và gia đình động viên nên em tiếp tục cố gắng”, Tuấn chia sẻ.

Ngồi phía dưới sân khấu nhìn con trai được xướng tên, chị Lê Thị Oanh - mẹ của Tuấn - nhiều lần lặng lẽ lau nước mắt. Chị cho hay điều khiến mình xúc động nhất là chứng kiến con trưởng thành từng ngày sau 3 năm học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

“Có những đêm tôi tỉnh giấc lúc 2-3h rồi mở camera xem con đã ngủ chưa. Nhiều lần thấy con vừa nằm xuống lại ngồi dậy học tiếp vì nói chưa hoàn thành mục tiêu trong ngày”, chị kể.

Điều khiến người mẹ nhớ nhất là câu nói của con trai trong một đêm ôn thi: “Ước gì một ngày có hơn 24 tiếng”.

“Chỉ một câu nói thôi nhưng tôi hiểu con đã chịu áp lực và cố gắng nhiều thế nào. Làm cha mẹ, đôi khi không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần biết con hiểu được tình thương của gia đình là đủ.

Tôi chỉ mong sau này dù đi đâu, con và các bạn đồng trang lứa vẫn phải luôn sống hạnh phúc, sống tử tế và luôn nhớ về gia đình, quê hương cùng những giá trị đã nuôi dưỡng mình suốt những năm tháng trưởng thành”, chị Oanh nghẹn ngào.

Trịnh Xuân Trang, lớp 12CA2, không giấu được sự hồi hộp trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Trang cho hay khoảng thời gian áp lực nhất với em là sau Tết, khi mọi kỳ thi lớn dần đến gần.

“Có lúc em rất mông lung về tương lai”, Trang kể.

Những đêm học đến nửa đêm hay tận 1h ngày hôm sau đã trở thành điều quen thuộc với nữ sinh cuối cấp. Trong căn phòng nhỏ sáng đèn giữa đêm khuya, tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím và đồng hồ đếm ngược đến ngày thi khiến áp lực đôi lúc trở nên ngột ngạt.

Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, tình cảm gia đình lại trở thành nguồn động viên lớn nhất với Trang.

“Mỗi lần em học khuya, mẹ thường thức dậy nhắc em đi ngủ, còn ba thì mang trái cây vào phòng. Mỗi mùa thi, bà ngoại đều nấu chè đậu đỏ để cầu may cho em”, Trang xúc động kể.

Điều khiến nữ sinh cảm động hơn cả là mỗi khi kết quả học tập không như mong muốn, ba mẹ chưa bao giờ trách móc. Thay vào đó, gia đình luôn động viên em rằng phía trước vẫn còn nhiều con đường khác và em không cần phải ép bản thân trở nên hoàn hảo.

“Em nhận ra giá trị của mình không nằm hoàn toàn ở điểm số hay sự cạnh tranh”, Trang nói.

Sẵn sàng cho hành trang mới

Khép lại hành trình 12 năm học phổ thông, nhiều học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong không chỉ mang theo những tiếc nuối của tuổi học trò mà còn bắt đầu chuẩn bị tâm thế cho chặng đường trưởng thành phía trước.

Giữa sân trường đông kín học sinh, Nguyên Khang, lớp 12CL2, lặng người ôm chầm lấy người bạn thân. Em cho biết điều khiến mình xúc động nhất là được cùng bạn bè trải qua những phút giây cuối cùng của tuổi học trò.

“Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh. Đến lúc nhìn lại mới thấy mình còn nhiều điều chưa kịp làm”, Khang nói.

Điều khiến nam sinh tiếc nuối nhất là chưa tham gia nhiều hoạt động hơn trong suốt thời gian học phổ thông.

Với Khang, những ngày tháng cuối cấp không chỉ là áp lực thi cử mà còn là chuỗi ký ức về những buổi học thêm kéo dài đến tối muộn, những lần cùng bạn bè ngồi lại động viên nhau trước kỳ thi quan trọng.

Dù sắp bước sang tuổi trưởng thành, Khang thừa nhận bản thân vẫn cảm thấy “khá trẻ con” và chưa hình dung rõ tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, em hy vọng mọi điều phía trước sẽ diễn ra theo hướng tích cực.

Cùng tâm trạng háo hức xen lẫn bâng khuâng, Diễm Anh, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trải lòng rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn quen với suy nghĩ mình sắp rời khỏi quãng đời học sinh.

“Em nghe nhiều người nói môi trường đại học rất khác so với phổ thông vì không còn lịch trình cố định hay sự kèm cặp quen thuộc như trước”, Diễm Anh chia sẻ.

Theo nữ sinh, khi đứng trước một cột mốc mới, ai cũng sẽ có những tiếc nuối nhất định về những điều chưa kịp thực hiện. Có những giai đoạn lịch trình dồn dập khiến em nghi ngờ khả năng của bản thân và tự hỏi liệu mình đã thật sự sẵn sàng để trưởng thành hay chưa.

Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình 12 năm học, điều khiến Diễm Anh tự hào nhất chính là sự kiên trì của bản thân. Sau nhiều năm theo đuổi môn tiếng Anh, nữ sinh đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia cùng kết quả IELTS 8.5 và SAT 1550 - thành quả của kế hoạch học tập đã được em xây dựng từ năm lớp 11.

“Em nghĩ trưởng thành không phải là hết lo lắng, mà là học cách đối diện với những áp lực mới”, Diễm Anh nói.

Bước vào môi trường đại học, điều nữ sinh muốn cải thiện nhất là khả năng quản lý thời gian và kiểm soát cảm xúc. Em tự nhận bản thân đôi khi còn trì hoãn công việc và dễ bộc lộ cảm xúc như một đứa trẻ.

“Em muốn mình trưởng thành hơn trước khi bước sang một môi trường hoàn toàn mới”, Diễm Anh chia sẻ.