329 giáo viên mầm non TPHCM đạt giải giáo viên giỏi

Ngày 22/5, Sở GD&ĐT TPHCM trao giải Hội thi Giáo viên giỏi thành phố năm học 2025-2026 cấp mầm non.

Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố được tổ chức từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026 với hai vòng thi gồm vòng xét chọn cấp xã, phường, đặc khu và vòng thi cấp thành phố.

Sở GD&ĐT TPHCM trao giải giáo viên giỏi bậc mầm non năm học 2025-2026 (Ảnh: Hoài Nam).

Tổng số giáo viên tham gia vòng sơ tuyển cấp cơ sở là 16.527/40.435 giáo viên toàn ngành, với tỷ lệ 40,8%.

Qua xét chọn, có 329 giáo viên tham gia cấp thành phố và đạt giải nhất, nhì, ba. Trong đó, có 34 giải nhất gồm 8 giáo viên khối ngoài công lập và 26 giáo viên khối công lập.

Đại diện cho việc sử dụng tích hợp công nghệ hiện đại vào lớp học, cô Nguyễn Thị Kim Hương, Trường Mầm non Tân Phú (phường Tân Mỹ) - một trong những giáo viên đạt giải - thực hiện tiết học “Bé khám phá đặc điểm của thành phố hiện đại” dành cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

Xuất phát từ thực tế trẻ hằng ngày tiếp xúc với nhịp sống đô thị, từ các tòa nhà cao tầng, khu công nghệ cao đến xe điện và công viên hiện đại, cô Hương thiết kế tiết học theo chuỗi trải nghiệm gồm trạm khám phá, trạm lựa chọn và trạm sáng tạo.

Cô Hương đã dùng AI Suno để sáng tác nhạc, dùng ChatGPT và Vidu để tạo nhân vật ảo đồng hành cùng trẻ qua chuỗi 3 trạm trải nghiệm.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết nhiều giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, vận dụng linh hoạt các mô hình STEAM, học tập trải nghiệm, bảng tương tác, học liệu số, công nghệ AR và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy.

Các hoạt động giáo dục được thiết kế sinh động, lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Việc khai thác AI để thiết kế video, câu chuyện, học liệu và xây dựng môi trường học tập đa giác quan cho trẻ.

Giáo viên tại lễ trao giải Hội thi giáo viên giỏi (Ảnh: Hoài Nam).

Dịp này, Sở GD&ĐT TPHCM cũng trao giải cuộc thi “Bé vẽ sáng tạo” với 104 giải nhất, 307 giải nhì và 591 giải ba. Cuộc thi thu hút hơn 1.000 trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi từ các cơ sở giáo dục tham gia.