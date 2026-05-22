Nghệ An siết chặt công tác chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Nghệ An khẩn trương hơn bao giờ hết. Tại nhiều trường học, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ thi gấp rút rà soát cơ sở vật chất, hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, khuôn viên trường lớp được vệ sinh sạch sẽ; hệ thống điện, quạt mát, bàn ghế và camera giám sát được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi các em học sinh Nghệ An (Ảnh: Đ. Hải).

Tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh) công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các phòng thi được bố trí ngay ngắn, bảo đảm đúng quy định.

Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết nhà trường rà soát kỹ từng khâu để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. “Những ngày này, giáo viên và cán bộ nhà trường tập trung kiểm tra lại toàn bộ phòng thi, hệ thống camera giám sát cũng như các điều kiện phục vụ kỳ thi nhằm tránh xảy ra sai sót”, ông Hải cho biết.

Tại Trường THCS Cửa Nam (phường Thành Vinh), giáo viên đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho học sinh lớp 9.

Cô Trần Thị Trâm Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi vào lớp 10 THPT. Giáo viên thường xuyên động viên, đồng hành để các em giữ tinh thần thoải mái, tự tin và tránh áp lực quá lớn trong giai đoạn ôn thi.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Cửa Nam, phường Thành Vinh tích cực ôn thi (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn tạo nhiều áp lực đối với học sinh lớp 9 do tính cạnh tranh cao. Vì vậy, ngoài việc ôn tập và hệ thống hóa kiến thức, giáo viên nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em giữ tâm lý ổn định, bình tĩnh và tự tin khi bước vào phòng thi”, cô Trâm Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào trong quá trình tổ chức kỳ thi. “Đây là kỳ thi nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và xã hội. Các điểm thi phải rà soát kỹ toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình tổ chức để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Khoa chia sẻ.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho các Kỳ thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Ảnh: Đ. Hải).

Theo ông Khoa, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường thi và phòng chống gian lận tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ thi năm nay. Các hội đồng thi cần chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra sai sót.

“Không vì áp lực thành tích mà lơ là quy chế. Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi công bằng, minh bạch, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và học sinh”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An được xem là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh toàn tỉnh.