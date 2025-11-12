Sở GD&ĐT TPHCM phát động cuộc thi về âm nhạc dân tộc cho học sinh

Cuộc thi “Việt điệu trăng thanh” do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức dành cho học sinh 12-18 tuổi.

Tại buổi phát động cuộc thi, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết Bộ GD&ĐT hướng tới việc tất cả học sinh đều được tham gia ít nhất một môn nghệ thuật, qua đó biết cách bảo tồn và trân trọng giá trị âm nhạc dân tộc.

Hiện nay nhiều trường học ở TPHCM đã có các câu lạc bộ âm nhạc, đờn ca tài tử. Bà Huỳnh Lê Như Trang cho rằng, cần có các hoạt động tìm kiếm thêm những tài năng mới để bồi dưỡng, tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật.

Học sinh ở TPHCM theo dõi một tiết mục cải lương được tổ chức tại trường (Ảnh: Hoài Nam).

Thông qua quá trình học tập và đào tạo cùng chuyên gia, học sinh sẽ được lan tỏa tinh thần nghệ thuật, phát triển toàn diện cả về văn - thể - mỹ. Từ đó lan tỏa niềm yêu thích âm nhạc dân tộc đến những học sinh khác.

Cuộc thi sẽ được tổ chức với 3 vòng thi gồm vòng sơ loại diễn ra từ nay đến 30/11 theo hình thức gửi video dự thi.

Sau đó, ban giám khảo sẽ chọn 30-50 tiết mục xuất sắc vào vòng 2, học sinh được tham gia đào tạo, hướng dẫn bởi nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc và cố vấn nghệ thuật.

20 tiết mục tiêu biểu được chọn vào vòng chung kết, biểu diễn trực tiếp các làn điệu cổ truyền.

Các thí sinh có thể lựa chọn hình thức trình diễn đa dạng như hát, múa, chơi nhạc cụ dân tộc, biểu diễn cá nhân hoặc theo nhóm. Những bộ môn nghệ thuật dân gian được khuyến khích dự thi như đờn ca tài tử và cải lương, trình tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca ba miền.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đề nghị 16 cụm trưởng trường học sẽ triển khai cuộc thi đến tất cả trường học, khuyến khích học sinh tham gia. Nhà trường cần phối hợp để đảm bảo việc học của các em không bị ảnh hưởng hay gián đoạn trong thời gian tham gia chương trình.