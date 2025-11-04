Hoa hậu Bảo Ngọc hé lộ về dự án cộng đồng sẽ mang đến Hoa hậu Thế giới

Hồi tháng 8, đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73. Thay vì tổ chức cuộc thi mới để chọn tân hoa hậu, ban tổ chức quyết định trao suất thi thẳng cho người đẹp Cần Thơ.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, khi Bảo Ngọc được đánh giá là gương mặt hội tụ đủ vẻ đẹp, trí tuệ và kinh nghiệm thi quốc tế.

Thời gian qua, Bảo Ngọc tích cực chuẩn bị cho hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Cô liên tục xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng, sự kiện trong nước và quốc tế, thể hiện hình ảnh đại diện Việt Nam năng động, giàu năng lượng.

Hoa hậu Bảo Ngọc giới thiệu dự án “Beauty with a purpose" về biến đổi khí hậu sẽ mang đến Miss World lần thứ 73 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa tháng 10, trong chuyến công tác tại Trung Quốc, Bảo Ngọc tham dự Hội nghị Khách hàng Quốc tế Omoda & Jaecoo 2025 và vinh dự nhận giải thưởng Sức ảnh hưởng Thương hiệu (Brand Impact Award).

Trước đó, cô được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 Thanh niên sống đẹp năm 2025 và từng nằm trong Top 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Đặc biệt, Đại học Thammasat (Thái Lan) đã gửi thư mời Bảo Ngọc tham gia giảng dạy, ghi nhận nỗ lực và hình ảnh tích cực của cô với cộng đồng.

Bảo Ngọc hiện là nhà sáng lập Gen Zero, dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó tập trung vào mục tiêu số 13 là hành động vì khí hậu.

Người đẹp tích cực tham gia dự án cộng đồng, mang đến hình ảnh tích cực trong mắt khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay, cô cùng đội ngũ Gen Zero triển khai Lộ trình trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Dự án hướng đến trao quyền, nâng cao vai trò của trẻ em và thanh niên trong các chính sách về môi trường, đồng thời khuyến khích họ chủ động đóng góp vào những sáng kiến khí hậu bền vững.

Đây cũng chính là dự án "Beauty with a purpose" mà Bảo Ngọc mang đến Miss World lần thứ 73. Với chủ đề "Tương lai khí hậu bắt đầu từ bạn", hội nghị kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao nhận thức, chung tay hành động vì một trái đất xanh, bền vững.

Bảo Ngọc kêu gọi trao quyền cho thanh niên hành động vì khí hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Lê Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, sở hữu chiều cao 1,86m. Cô đạt IELTS 8.0, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hiện tại, hành trình Bảo Ngọc đến với Miss World 2025 nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả Việt Nam. Người hâm mộ sắc đẹp tin rằng cô đủ bản lĩnh và tri thức để lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, nhân ái và hành động vì cộng đồng.