Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội Sân chơi sáng tạo

Chương trình do nhãn hàng Heo Cao Bồi thuộc Công ty cổ phần Masan MEATLife phối hợp Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng, mang đến không gian trải nghiệm học tập - vui chơi đầy màu sắc cho các em thiếu nhi.

Toàn cảnh ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo tại Công viên Biển Đông trong hai ngày (Ảnh: BTC).

Với chủ đề “Khám phá thế giới kỳ ảo”, chương trình mang đến cho các em cơ hội tiếp cận không gian khoa học - công nghệ hiện đại thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp giữa học tập và vui chơi.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là khu trò chơi Mê cung kỳ ảo ứng dụng công nghệ mapping tương tác nhận diện chuyển động. Tại đây, các em được mang những thiết bị cảm ứng và định vị để bước vào một hành trình “săn” tìm các vật phẩm được thiết kế dọc suốt mê cung, vừa hỗ trợ đồng đội, vừa tìm cách ghi điểm trước đội đối phương. Trò chơi không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, xử lý tình huống và tăng sự nhạy bén.

Các em được trải nghiệm công nghệ mapping hiện đại tại trò chơi Mê cung kỳ ảo (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các trò chơi trải nghiệm, sự kiện còn mang đến không khí sôi động với sân khấu âm nhạc. Những tiết mục do các em thiếu nhi và nghệ sĩ khách mời trình diễn tạo nên không gian gắn kết, lan tỏa niềm vui xuyên suốt chương trình. Ban tổ chức đánh giá đây không chỉ là dịp để các em thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối, cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình tuổi thơ.

Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là lễ trao học bổng dành cho các em thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc và tinh thần vươn lên trong học tập. Những phần học bổng đến từ nhãn hàng Heo Cao Bồi vừa là sự quan tâm dành cho những chủ nhân tương lai của đất nước, vừa là lời động viên tinh thần để các em tiếp tục phát triển bản thân và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Đại diện nhãn hàng Heo Cao Bồi trao học bổng cho các em học sinh (Ảnh: BTC).

Với tiêu chí “Ngon - vui - dinh dưỡng”, Heo Cao Bồi liên tục đổi mới các sản phẩm snack dinh dưỡng dành cho trẻ em, kết hợp hương vị hấp dẫn và trải nghiệm ăn thú vị. Song song đó, nhãn hàng luôn chú trọng yếu tố an toàn, dinh dưỡng trong từng sản phẩm để phụ huynh yên tâm lựa chọn mỗi ngày. Nhãn hàng cũng tích cực đồng hành cùng các hoạt động giáo dục, sáng tạo, góp phần mang đến cho trẻ em Việt Nam một tuổi thơ nhiều niềm vui và trải nghiệm ý nghĩa.