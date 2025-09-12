3 trường THPT ở Hà Nội có nhiều thí sinh đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2025

Các trường có đông sinh viên vào ĐH Kinh tế Quốc dân nhất năm 2025 đều ở Hà Nội, gồm: Trường THPT Kim Liên, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng.

Năm 2025, khoảng hơn 8.000 tân sinh viên sẽ nhập học vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng 80% tân sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Khoảng 7.000 tân sinh viên đạt IELTS 5.5 trở lên. Trong số 7.000 em trên đây, 96% có IELTS 6.0 trở lên và khoảng 82% đạt IELTS 6.5 trở lên.

Số sinh viên có điểm xét tuyển đạt từ 27 năm nay chiếm 50%. Ngoài ra, có 21 sinh viên đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 và gần 100 thí sinh xét tuyển thẳng.

Năm nay, nhiều tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đạt IELTS 6.0 trở lên (Ảnh: M. Châm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, tỷ lệ tân sinh viên đạt IELTS 6.5 năm nay cao hơn năm ngoái.

“Điều này giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận được với hệ thống học liệu bằng tiếng Anh qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, giúp cho trường thuận lợi hơn trong việc triển khai Đề án "Phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong ĐH Kinh tế Quốc dân”, TS Lê Anh Đức nói.

Trước đó, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố cách tính điểm xét tuyển cho từng phương thức tuyển sinh năm 2025.

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có lợi thế nổi trội khi xét tuyển kết hợp vào trường.

Thứ nhất, trường cộng 0,75 điểm cho tất cả các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, không phân biệt mức điểm cao thấp. Ví dụ, thí sinh có IELTS 5.5 hay 9.0 thì đều được cộng 0,75 điểm như nhau.

Đồng thời, trường tính điểm quy đổi sang thang điểm 10 cho chứng chỉ tiếng Anh. Mức tối thiểu 5.5 IELTS được tính 8 điểm; 6.5 IELTS tính 9 điểm; từ 7.5 IELTS trở lên tính 10 điểm.

Nếu thí sinh dự tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp kết hợp IELTS, thí sinh vừa được cộng 0,75 điểm, vừa được dùng điểm quy đổi chứng chỉ

Tương tự, nếu thí sinh xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (HSA, APT, TSA) với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh không những được cộng 0,75 điểm, mà còn được dùng điểm quy đổi chứng chỉ theo thang điểm 10 để cộng vào điểm thi HSA, TSA với trọng số điểm là 1/3.

Với cách tính điểm 2 lần cho thí sinh có IELTS, TOEFL iBT, TOIEC, những thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rất có lợi.

Một trong những lý do quan trọng cho việc ưu tiên này là kết quả khảo sát 3 năm liên tiếp của trường này cho thấy, những thí sinh trúng tuyển bằng điểm đánh giá năng lực HAS + IELTS có kết quả học tập tốt hơn thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức khác.