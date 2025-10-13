Hà Nội công bố kết quả chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Chiều 13/10, Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận 2.839 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 12 năm học 2025-2026. Trong số này có 142 học sinh đạt giải Nhất, 596 giải Nhì, 807 giải Ba và 1.294 giải Khuyến khích.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên trang thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn.

Năm nay, Hà Nội được cấp chỉ tiêu tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia. Với tổng cộng 13 môn thi gồm toán, lý, hoá, sinh, tin, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung, số học sinh Hà Nội được chọn vào vòng quốc gia cao nhất là 260 em, tương đương khoảng 9,1%.

Theo quy định mới, mỗi tỉnh thành không thực hiện sắp xếp, sáp nhập được đăng ký tối đa 10 thí sinh/đội tuyển/môn thi (trừ Hà Nội được đăng ký gấp đôi).

Các tỉnh thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có chỉ tiêu riêng. Được nhiều chỉ tiêu nhất là TPHCM với 40 thí sinh/đội tuyển/môn thi. Các tỉnh mới sáp nhập từ 2-3 tỉnh cũ sẽ có tương ứng 20-30 thí sinh cho mỗi đội tuyển của từng môn thi.

Ví dụ Tuyên Quang sáp nhập từ 2 tỉnh cũ là Tuyên Quang và Hà Giang nên có tối đa 20 thí sinh/đội tuyển/môn thi. Ninh Bình sáp nhập từ 3 tỉnh cũ là Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam nên có tối đa 30 thí sinh/đội tuyển/môn thi.

Chi tiết số lượng thí sinh tối đa cho mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của từng môn thi tại 23 tỉnh thành sau sáp nhập như sau: