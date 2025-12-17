Global Success - Bộ sách hỗ trợ đắc lực cho dạy học tiếng Anh thời đại số

Thủ tướng đã phê duyệt đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi.

Trong tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, sách giáo khoa và học liệu số đang trở thành hệ sinh thái đồng hành cùng giáo viên, dẫn dắt quá trình học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực, cá nhân hóa và thích ứng với từng bối cảnh lớp học. Bộ sách Tiếng Anh Global Success cùng hệ thống tài nguyên số đồng bộ là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này.

Bộ sách giáo khoa đáp ứng bộ kỹ năng 4Cs cho học sinh

Theo bà Nguyễn Thanh Ngọc, giáo viên Trường THPT Gia Lộc (Hải Phòng), bộ SGK Tiếng Anh Global Success khác biệt với triết lý tiếp cận ngôn ngữ hiện đại, gắn với thực tiễn. Thực tế giảng dạy cho thấy bộ sách không chỉ cung cấp học liệu chất lượng mà còn góp phần phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo chương trình GDPT 2018, đặc biệt là các kỹ năng 4Cs: Critical Thinking (Tư duy phản biện) - Creativity (Sáng tạo) - Communication (Giao tiếp) - Collaboration (Hợp tác).

Giáo viên chia sẻ những trải nghiệm tích cực cùng SGK Tiếng Anh Global Success và ứng dụng GlobalSpeak - bộ đôi hỗ trợ đắc lực cho dạy học tiếng Anh thời đại số.

Bộ sách được biên soạn hệ thống, khoa học, phù hợp từng trình độ học sinh. Tuy nhiên, để tiếng Anh được triển khai hiệu quả trong nhà trường, giáo viên cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực, trong đó hệ sinh thái tài nguyên số đồng bộ đi kèm sách giáo khoa là hướng đi quan trọng.

Ứng dụng số “Việt hóa” mô hình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Bà Phạm Thị Linh Chi - giáo viên môn Tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất là tính đồng bộ và định hướng sư phạm rõ ràng của hệ sinh thái học liệu đi kèm. Đây không chỉ là sản phẩm công cụ số đơn lẻ, mà là một hệ thống giải pháp hỗ trợ đổi mới dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực”.

Trong hệ sinh thái đó, ứng dụng GlobalSpeak nổi bật như một giải pháp công nghệ giáo dục toàn diện do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam) phát triển, bám sát chương trình SGK Tiếng Anh Global Success. Ứng dụng AI, nhận diện giọng nói và phản hồi tức thì, giúp học sinh học mọi lúc, mọi nơi, theo năng lực cá nhân - đúng với tinh thần “học tập suốt đời” của chương trình giáo dục mới.

Bà Phạm Thị Linh Chi giảng dạy theo phương pháp hiện đại, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác để nâng cao hiệu quả học tập.

Với giáo viên, GlobalSpeak giúp chuyển vai trò từ truyền đạt sang hướng dẫn, cung cấp dữ liệu học tập chi tiết để theo dõi tiến trình, nhận diện điểm mạnh - điểm yếu của học sinh và điều chỉnh giảng dạy theo hướng cá nhân hóa, hiệu quả hơn.

Từ góc độ chuyên môn, bà Linh Chi nhận định Tiếng Anh Global Success có triết lý hiện đại, tính hội nhập cao, được xây dựng trên Thang đánh giá năng lực tiếng Anh toàn cầu (GSE), tương thích với CEFR và định hướng chương trình GDPT 2018, qua đó góp phần “Việt hóa” mô hình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Góc nhìn từ phụ huynh

Không chỉ giáo viên, phụ huynh cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách học tiếng Anh của học sinh nhờ ứng dụng số.

Chị Trần Ánh Vân, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Hòa (Hà Nội), cho biết Tiếng Anh Global Success kết hợp ứng dụng GlobalSpeak tạo nên gói học liệu đồng bộ, mang đến cách học ngoại ngữ mới mẻ, giàu trải nghiệm và cảm hứng.

Chị Trần Ánh Vân - phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trung Hoà (phường Yên Hoà, Hà Nội).

Theo chị Vân, GlobalSpeak đáp ứng đồng thời ba yêu cầu quan trọng của giáo dục hiện nay: đổi mới phương pháp dạy học với môi trường học tập tương tác, luyện phát âm và phản hồi AI thú vị, hiệu quả; đổi mới kiểm tra, đánh giá khi ứng dụng AI chấm kỹ năng nghe - nói khách quan, minh bạch, giúp phụ huynh theo dõi tiến bộ của con. Đồng thời hình thành năng lực số và thói quen tự học, giúp học sinh chủ động đặt mục tiêu, học đều đặn và tự tin hơn trong giao tiếp.

“Điều quý nhất là con tôi không còn sợ tiếng Anh, mà thấy nó gần gũi, thú vị và hữu ích”, chị Vân chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường, các hệ sinh thái kết hợp sách giáo khoa, tài nguyên số và ứng dụng AI như Tiếng Anh Global Success và GlobalSpeak cho thấy hướng tiếp cận mới trong dạy, học và đánh giá. Các giải pháp vẫn cần có sự tăng cường hỗ trợ về hạ tầng và tập huấn cho giáo viên để phát huy hiệu quả.