Giáo sư người Việt nổi tiếng thế giới gia nhập đại học số 1 châu Á

Giáo sư Vũ Hà Văn (Ảnh: www.scifac.hku.hk)

Đây là thông tin được công bố trên nhiều trang thông tin của Đại học Hong Kong (HKU) ngày 26/1.

HKU kỳ vọng GS Vũ Hà Văn tiếp tục củng cố năng lực nghiên cứu ở cả toán học thuần túy lẫn ứng dụng, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đóng góp vào việc đào tạo thế hệ các nhà khoa học toán học tiếp theo trong thời điểm mà sự hiểu biết lý thuyết sâu sắc ngày càng trở nên quan trọng đối với khoa học công nghệ.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội trong một gia đình mà bố là nhà thơ, mẹ là dược sĩ, nhưng GS Vũ Hà Văn đi theo con đường toán học và khoa học dữ liệu.

Ông từng là học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chu Văn An và chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ông nhận học bổng sang Đại học Eötvös Loránd, Hungary, tốt nghiệp cử nhân năm 1994.

Giáo sư Vũ Hà Văn nhận bằng Tiến sĩ từ Đại học Yale năm 1998 và có thời gian là giáo sư chính thức tại đây. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Paris hồi tháng 6 năm 2006. Trước đó, ông từng giữ các vị trí học thuật tại Đại học California, San Diego và Đại học Rutgers.

Tại Việt Nam, GS Vũ Hà Văn gia nhập Tập đoàn Vingroup vào năm 2018, là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - VinBigData với vai trò Giám đốc Khoa học.

Ông nổi tiếng với các công trình số học tổ hợp, tổ hợp xác suất, lý thuyết ma trận ngẫu nhiên và các ứng dụng của chúng trong khoa học tính toán.

GS Vũ Hà Văn là một trong số ít những nhà khoa học nhận được nhiều giải thưởng danh giá của Mỹ nhờ các công trình đột phá, mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Về thành tựu khoa học, năm 2002, GS Vũ Hà Văn giành các giải thưởng Sloan fellowship và NSF Career Award dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ.

Năm 2008, GS Văn đoạt giải Pólya (SIAM) của Hội Toán công nghiệp (SIAM) dành cho công trình nghiên cứu về tập trung độ đo.

Chỉ 4 năm sau đó, ông tiếp tục nhận giải thưởng Fulkerson của Hội Toán học Mỹ (cùng với J. Kahn và A. Johansson) về lời giải cho bài toán Shamir trong lý thuyết đồ thị.

Cùng năm, GS Vũ Hà Văn trở thành thành viên danh dự của Hội Toán học Mỹ. Ông diễn thuyết tại Đại hội Toán học thế giới (Seoul, 2014) và Đại hội thống kê thế giới (Istanbul, 2012). Năm 2020, Giáo sư Vũ Hà Văn được Hiệp hội Toán thống kê thế giới bầu chọn là Hội viên danh dự.

GS Vũ Hà Văn cũng nhận nhiều giải thưởng cao quý khác của giới khoa học.