Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, qua khảo sát 15.554 giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, chỉ có 484 người đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương, chiếm 3,11%.

Như vậy, gần 97% giáo viên được khảo sát chưa đạt trình độ này.

Kết quả khảo sát được tổng hợp từ báo cáo của 65 phường, xã và 3 trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong tổng số 1.484 cơ sở giáo dục mầm non tham gia khảo sát, gồm 156 cơ sở công lập, 450 cơ sở ngoài công lập và 878 nhóm, lớp độc lập, có 741 cơ sở tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, chiếm 48,9%.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, tại nhiều địa bàn, hoạt động làm quen tiếng Anh mới tập trung ở các trường mầm non, hầu như chưa triển khai tại các nhóm, lớp độc lập. Ở phần lớn cơ sở, giáo viên trung tâm ngoại ngữ trực tiếp đảm nhận hoạt động này, trong khi giáo viên mầm non chủ yếu phối hợp, quản lý lớp và hỗ trợ trẻ.

Gần 97% giáo viên mầm non TPHCM chưa đạt chuẩn tiếng Anh B2 (Ảnh minh họa: AI)

Theo bà Điệp, rào cản lớn nhất hiện nay là giáo viên mầm non chưa tự tin giao tiếp bằng ngoại ngữ với trẻ. Do đó, hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh chủ yếu phụ thuộc vào giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ. Đáng chú ý, nhiều địa bàn hoàn toàn chưa có giáo viên đạt trình độ B2 trở lên, khiến việc triển khai mới tập trung tại một số trường công lập có điều kiện thuận lợi.

Thực tế này cho thấy giáo viên mầm non chưa đủ khả năng tự tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh, chưa thường xuyên sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp với trẻ ở các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh năng lực ngoại ngữ, giáo viên còn cần được trang bị kỹ năng nghe - nói, phát âm thực tế và phương pháp sư phạm phù hợp, chứ không chỉ đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ.

Để thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2045, TPHCM dự kiến tổng nhu cầu kinh phí hơn 738 tỷ đồng.

Khoản kinh phí này dự kiến phục vụ nhiều nhiệm vụ như đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng học liệu, tài liệu, tài nguyên; đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất; mua sắm thiết bị; phát triển hạ tầng, nền tảng và công nghệ số cùng các nhiệm vụ liên quan khác.

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non theo từng nhóm năng lực. Thành phố ưu tiên giáo viên đã đạt trình độ B1 được nâng chuẩn lên B2, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán.

Sở cũng sẽ nghiên cứu chính sách tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để giáo viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ, đồng thời xem xét chính sách thu hút nhân lực có năng lực tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đề án.