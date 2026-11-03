Theo thông tin từ Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng thưởng huân chương lao động cho một số huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế.

Trong danh sách được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất có Tạ Ngọc Cát Tường, 12 tuổi, học sinh Trường THCS Minh Đức.

Mang 7 huy chương về trong hơn nửa năm

Cát Tường được ghi nhận nhờ thành tích nổi bật tại Giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới tổ chức ở Nhật Bản năm 2026. Ở nhóm tuổi 12-14, nữ sinh giành Huy chương vàng nội dung đơn nữ với 17,349 điểm, vượt qua các đối thủ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Em tiếp tục cùng đồng đội giành Huy chương vàng nội dung bài ba người với 17,566 điểm ở giải đấu này.

Sau đó, tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức ở Philippines vào tháng 8/2026, Cát Tường tiếp tục giành thêm 2 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc.

Riêng trong năm 2026, Cát Tường đã mang về 7 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Theo lời chia sẻ của chị Trần Thị Ngọc Thúy - mẹ của Cát Tường, thì đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện với cường độ cao.

Để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế tại Nhật Bản, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, Cát Tường vừa duy trì việc học ở trường, vừa tập luyện thể thao gần như mỗi ngày.

Hằng ngày, sau giờ học, em đến sân tập từ khoảng 17h và có những ngày kết thúc lúc 22h. Trở về nhà, nữ sinh tiếp tục ngồi vào bàn học bài và chuẩn bị cho buổi học hôm sau.

Kể về lần đầu thi đấu tại Nhật Bản, chị Thúy cho hay, Cát Tường tham gia hai nội dung đơn nữ và nhóm ba người. Trong đó, bài thi đơn đòi hỏi vận động viên phải tự cảm nhạc, thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật, vũ đạo và làm chủ sân đấu. Với nội dung đồng đội, các thành viên phải phối hợp ăn ý, bảo đảm từng động tác và bước chuyển.

6 tuổi đi tập, 8 tuổi đã mang huy chương về

Theo chị Trần Thị Ngọc Thúy, vào năm 6 tuổi, Cát Tường theo chị gái (lúc đó lớp 5) đi luyện tập và thi đấu trong thành phố. Thấy vậy, Tường cũng xin đi học bộ môn này.

Có năng khiếu đặc biệt, đến lớp 3, Cát Tường chính thức được tuyển vào đội tuyển thể dục Aerobic TPHCM.

“Ngay trong những lần đầu tham gia thi đấu, con đã giành giải khuyến khích ở nội dung đơn tại một giải cấp thành phố. Cũng trong năm này, Cát Tường đạt danh hiệu kiện tướng - lúc đó là thí sinh nhỏ tuổi nhất giải”, chị Thúy nhớ lại.

Chị Thúy cho biết quá trình tập luyện của con gái không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thời gian đầu, em thường đau nhức khi làm quen với các động tác; trong quá trình thi đấu cũng từng gặp chấn thương. Ở nội dung đơn, vận động viên phải tự thể hiện năng lực và bản lĩnh để cạnh tranh với đối thủ. Trong khi đó, các nội dung đồng đội đòi hỏi sự phối hợp và trình độ đồng đều giữa các thành viên.

Dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Cát Tường vẫn duy trì kết quả học sinh giỏi tại Trường THCS Minh Đức.

“Gia đình không đặt nặng thành tích hay ép Cát Tường phải theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp, mà mong em được phát triển theo đam mê”, chị Thúy nói.

Tuy nhiên, theo chị Thúy, thể dục aerobic là môn thể thao đòi hỏi cường độ tập luyện và thi đấu cao, nên sức khỏe và thể lực có vai trò rất quan trọng. Gia đình mong con tiếp tục giữ được niềm yêu thích, đồng thời bảo đảm sức khỏe để có thể chinh phục những đấu trường lớn hơn.