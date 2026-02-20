"Giấc mơ bay" của cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia tại Pháp

Luôn ấp ủ về quê dịp Tết

TS. Tô Minh Nhật (SN 1996) hiện là kỹ sư nghiên cứu và phát triển động cơ máy bay, Tập đoàn Safran (Pháp).

Cách đây 2 năm, Nhật tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, ngôi trường danh giá số 1 nước Pháp về kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nhật cho biết, mặc dù ở Pháp 5 năm, anh vẫn luôn ấp ủ được về quê ăn Tết. Chàng trai thường dành khoảng 1 tháng để đón Tết Việt.

TS. Tô Minh Nhật, kỹ sư nghiên cứu và phát triển động cơ máy bay, Tập đoàn Safran (Ảnh: NVCC).

Theo Nhật, Tết thích nhất là cảm giác được cùng người thân gói bánh chưng, cả nhà cùng xem Táo quân và đếm ngược chờ khoảnh khắc đón giao thừa.

Càng ngày, không khí Tết bớt truyền thống hơn nhưng trong tâm trí chàng trai, đó vẫn là giây phút quây quần ấm áp bên gia đình mà ngày thường hiếm khi có được.

“Trước đây, gia đình chúng tôi thường gói bánh chưng dịp Tết. Vài ba năm trở lại đây, thói quen này không còn được duy trì nhưng tôi vẫn cùng bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa sao cho rộn ràng sắc hoa”, Nhật cho hay.

Chia sẻ về hai năm đầu mới sang Pháp và không thể về quê dịp Tết, Nhật cho biết, đấy là khoảng thời gian nhớ nhà da diết.

Ngày Tết ở Pháp, Minh Nhật cùng một số đồng hương mua bánh chưng, nem rán, làm mâm cơm Tết như Việt Nam. Họ đi chùa hoặc cùng chơi bài. “Thứ chúng tôi thiếu duy nhất ở nước ngoài là không khí quây quần ấm cúng bên người thân”, Nhật nhớ lại.

Minh Nhật theo hướng nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật (Ảnh: NVCC).

"Giấc mơ bay" của chàng trai Quảng Ngãi

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, Minh Nhật từng giành vòng nguyệt quế, lọt vào vòng tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Với niềm đam mê robot và giấc mơ bay trên bầu trời, nam sinh quyết định thi vào Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM.

Lọt nhóm những người có điểm cao, Nhật đăng ký vào chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp.

Cuối năm 2, khi bắt đầu kỳ thi chia chuyên ngành, Nhật lựa chọn ngành Kỹ thuật hàng không.

Cuối năm 4, nhờ thành tích học tập xuất sắc, Nhật là một trong hai sinh viên được lựa chọn sang Pháp thực tập 6 tháng tại Trường Cơ khí và Hàng không Quốc gia (Pháp).

Nhật bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng Pháp bằng tiếng Pháp. Mặc dù vốn liếng tiếng Pháp chưa nhiều nhưng nam sinh vẫn đạt điểm tuyệt đối 20/20, tốt nghiệp thủ khoa ngành với GPA 8.19/10.

Mặc dù nhận được lời mời ở lại làm tiến sĩ nhưng thời điểm đó, Nhật quay về Việt Nam, làm việc tại một công ty phần mềm tính toán mô phỏng của Thụy Sĩ.

Với giấc mơ robot và kỹ thuật, nam sinh bắt đầu rải hồ sơ từ năm 2020 để tìm đường học lên tiến sĩ.

Trúng tuyển, Tô Minh Nhật lựa chọn theo học tại Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Pháp ở thành phố Toulouse.

Minh Nhật đang kết hợp để tạo ra thiết kế mới cho động cơ máy bay (Ảnh: NVCC).

Trong thời gian cuối làm tiến sĩ, Nhật nộp đơn vào một số công ty lớn về hàng không ở Pháp. Trong đó, Safran là công ty đầu tiên phỏng vấn và nhận Nhật vào làm ngay trước khi tốt nghiệp với vị trí kỹ sư cơ khí hàng không, chuyên về động cơ máy bay.

Theo Minh Nhật, khoảng thời gian khó khăn nhất lúc đầu tiên đến Pháp đã qua, mọi thứ với anh nay dần đi vào quỹ đạo.

Hiện vốn tiếng Pháp tốt hơn, công việc ổn định và có thể đưa ra ý kiến sáng tạo trong công việc, thay vì rụt rè như thời gian đầu.

Với vai trò là kỹ sư chế tạo động cơ, Nhật theo hướng nghiên cứu chuyên sâu thay vì đeo đuổi theo hướng làm quản lý. Anh đang kết hợp để tạo ra thiết kế mới cho động cơ máy bay.

Sau 5 năm, việc am hiểu tiếng Pháp cũng giúp anh phần nào hòa hợp về văn hóa, giao thiệp tốt hơn để hòa nhập trong cuộc sống và công việc.

Đặc biệt sau giờ làm, anh còn tham gia nhiều câu lạc bộ, trong đó Minh Nhật đảm nhận vai trò Trưởng ban Khoa học Giáo dục của Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp.