Mức thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường công lập

Ngày 7/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau vừa có hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.

Cụ thể, tiền ăn bán trú (mầm non, tiểu học) mức thu không quá 50.000 đồng/học sinh (HS)/ngày (bao gồm tiền ăn của HS, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ và hỗ trợ đồ dùng, dụng cụ phục vụ nấu ăn).

Theo Sở GD&ĐT, việc tổ chức phục vụ ăn bán trú ở các trường học tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình HS, điều kiện và khả năng của nhà trường. Mức thu tiền ăn bán trú theo thỏa thuận giữa nhà trường và gia đình HS theo từng thời điểm, giá cả thị trường, nhưng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng và không vượt quá mức thu quy định.

"Nhà trường phải thực hiện theo nguyên tắc thu đủ chi, không vì mục đích lợi nhuận; đồng thời được sự thống nhất, chấp thuận của chính quyền địa phương", Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau lưu ý.

Cà Mau đưa ra quy định cụ thể một số khoản thu phục vụ, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Cơ sở giáo dục giữ, chăm sóc HS sau 17h đến 18h30 các ngày trong tuần, mức thu tối đa 10.000 đồng/HS/giờ; giữ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục HS vào ngày thứ bảy, chủ nhật từ 7h đến 17h trong ngày, tối đa 100.000 đồng/HS/ngày; chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục HS vào kỳ nghỉ hè từ 7h đến 17h trong ngày, tối đa 90.000 đồng/HS/ngày.

Theo Sở GD&ĐT, việc tổ chức phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ngoài giờ chính khóa cho HS tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình, điều kiện và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục. Trước khi thực hiện và ký hợp đồng thỏa thuận với phụ huynh HS, trường phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng nội dung, trình chủ tịch UBND xã, phường phê duyệt.

"Mức thu theo thỏa thuận nhưng không vượt quá quy định và thu theo số tháng, ngày, giờ thực tế", Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau lưu ý rõ.

Mức thu tiền vệ sinh trường, lớp, công trình vệ sinh, đối với cấp tiểu học tối đa 15.000 đồng/HS/tháng; đối với cấp THCS và THPT mức thu tối đa 10.000 đồng/HS/tháng.

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, hiện nay các trường học chỉ có một hợp đồng lao động phục vụ nên việc vệ sinh sân trường, lớp, công trình vệ sinh không đảm bảo an toàn vệ sinh, sức khỏe cho HS, nhất là khi đến giờ ra chơi của HS.

Do đó, nhằm đảm bảo sân trường, lớp học và công trình vệ sinh luôn được sạch sẽ, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho HS, nhà trường phải thu tiền để hợp đồng thuê lao động, mua sắm các công cụ, dụng cụ, hóa chất,… làm vệ sinh và các chi phí khác có liên quan.

“Tùy theo điều kiện, số lượng HS của từng trường, nhà trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh mức thu phù hợp, thu đủ chi, không vượt mức quy định”, Sở GD&ĐT nêu rõ.

Mức thu tối đa 100.000 đồng/tháng/HS đối với việc làm quen tiếng Anh với giáo viên người Việt Nam (học 2 buổi/tuần, 1 tiết (30 phút)/1 buổi); mức thu tối đa 100.000 đồng/tháng/HS đối với việc dạy các môn năng khiếu ngoài giờ chính khóa (2-3 tiết/tuần).

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu, chương trình chỉ áp dụng thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng các yêu cầu quy định và sự tự nguyện của gia đình HS.

Ngoài mức thu có quy định mức trần nêu trên, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng lưu ý đối các khoản thu không quy định mức trần; chế độ miễn, giảm các khoản thu đối với HS.