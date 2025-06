Gần 500 thí sinh Hà Nội bỏ làm thủ tục dự thi lớp 10

Lịch thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số thí sinh vắng có thể do đã xác định học nghề, học trường tư thục,…

Cụ thể số thí sinh có mặt trong buổi làm thủ tục sáng nay là hơn 102.000 em tại 201 điểm thi, chiếm 99,52%. Số phòng thi không chuyên: 4.411; Số phòng thi dự phòng: 201.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt hơn 15.000, đạt tỷ lệ 99,97%. Các cán bộ coi thi vắng mặt đã được bố trí giáo viên dự phòng theo quy chế.

Toàn thành phố Hà Nội có 11 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Thùng đựng vật dụng của thí sinh (Ảnh: Mỹ Hà).

Đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định, 100% điểm thi phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng.

Mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi như: phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...

Việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ…, được phối hợp chặt chẽ.

Kỳ thi lớp 10 THPT năm nay tại Hà Nội diễn ra ngày 7-8/6 với 3 bài thi: toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận (120 phút), ngoại ngữ thi trắc nghiệm (60 phút). Thí sinh dự thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên trong ngày 9/6, thời gian 150 phút.

Thí sinh Hà Nội trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 6/6 (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, sáng 5/6, khoảng 201 nhà giáo được phân công làm trưởng điểm thi đã chính thức nhận nhiệm vụ.

Các điểm thi đã tổ chức họp ban lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên theo tinh thần “rõ người, kín việc”, đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất; tiếp nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp…

Sau khi nhận bàn giao cơ sở vật chất từ trường sở tại, các trưởng điểm thi xác nhận các điểm đã bảo đảm điều kiện an toàn, sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi vào sáng nay (6/6).

Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi, cùng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác.