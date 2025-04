Gần 20 trường tư ở Hà Nội chưa được cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2025

Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT tư thục năm học 2025-2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ký ngày 15/4 và công bố trưa 16/4.

Theo đó, chỉ có 77 trường tư được cấp chỉ tiêu, giảm 8 trường so với đợt công bố lần 1 của năm 2024 và giảm 18 trường so với đợt công bố lần 1 năm 2023. Số chỉ tiêu là 27.919, giảm hơn 1.500 so với năm ngoái.

"Vắng mặt" trong danh sách được cấp chỉ tiêu đợt này có các trường: Ngôi sao Hoàng Mai, Everest, Vinschool, Hà Nội Academy, Quốc tế Nhật Bản, Quốc tế Thăng Long, Chu Văn An (Đông Anh), Nguyễn Văn Huyên, Green City Academy, Nguyễn Trực, Bình Minh, Hoàng Long, Đào Duy Từ, Văn Hiến...

Năm 2024, Sở có nhiều đợt cấp chỉ tiêu bổ sung lớp 10 cho các trường tư. Tổng số trường được cấp là 99 trường.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Những trường bị Sở từ chối cấp chỉ tiêu là do hồ sơ của các đơn vị này chưa đủ điều kiện cơ sở pháp lý về chủ sở hữu, cơ sở vật chất, địa điểm hoạt động.

Theo kế hoạch, các trường THPT tư thục của Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Điểm thi lớp 10 công lập của thí sinh sẽ là một trong những căn cứ chính, kết hợp với các tiêu chí riêng của từng trường.